Mit Harry Styles und AC/DC: Wie Rick Astley ein legendäres Festival rockt

Es ist Sommer, es ist eines der größten Musikfestivals der Welt und Zehntausende warten auf den Auftritt von Rick Astley. Klingt nach 1987? War aber dieses Wochenende! Mit 57 Jahren feierte der „Never Gonna Give You Up“-Sänger sein Debüt auf dem legendären Glastonbury-Festival – und hatte einige Überraschungen parat.

45 Minuten lang durfte Rick Astley am Samstagmittag auf der „Pyramid Stage“ ran, der Hauptbühne. Natürlich sang der 57-Jährige seine eigenen Songs, die ihm in den späten 1980ern Weltruhm verschafft hatten.

Glastonbury: Rick Astley gibt umjubeltes Debüt

Wie da wären: „Together Forever“, „Whenever You Need Somebody“ und, als größter Hit von allen, „Never Gonna Give You Up“. 36 Jahre alt – und von Massen an Menschen gefeiert, die ihren eigenen 30. Geburtstag noch lange vor sich haben.

In totale Ekstase brachte der 57-Jährige die Fans bei seinem Glastonbury-Debüt aber mit zwei sehr besonderen Coverversionen. Nummer eins: Harry Styles‘ Mega-Erfolg „As It Was“. Nummer zwei: AC/DCs Hymne „Highway To Hell“ – mit Rick Astley am Schlagzeug!

Videos des Auftritts fanden schnell den Weg ins Internet – und gingen um die Welt. Allein ein Clip des AC/DC-Covers wurde innerhalb eines Tages auf Twitter rund fünf Millionen Mal angeklickt.

Der Auftritt von Rick Astley kam bei den Fans richtig gut an. Foto: IMAGO / Avalon.red

Doch damit noch nicht genug: Am Samstagabend sollte Rick Astley noch einen zweiten Auftritt auf dem Festival haben. Gemeinsam mit The Blossoms trat der Sänger als The-Smiths-Coverband auf – wieder zur Freude des kompletten Publikums.

Glastonbury: Rick Astley covert AC/DC und Harry Styles

Die Reaktionen im Netz waren durchweg positiv. „Rick Astley fackelt Glastonbury ab“, twitterte eine Nutzerin. Oder: „Was für eine coole Socke ist Rick Astley“. Die Coolness und Wandlungsfähigkeit, die der Sänger auf der Bühne verkörpert, haben ihm offensichtlich viele Menschen gar nicht zugetraut. „Manchmal sind Worte nicht genug, um zu sagen, was ich fühle“, bedankte sich Astley später.

Rick Astley sorgt immer wieder für Social-Media-Hypes. Vor einigen Jahren sangen die Foo Fighters mit ihm zusammen „Never Gonna Give You Up“. Später gab es im Gegenzug eine Rick Astley-Version des Foo Fighters-Klassikers „Everlong“. Beide Videos wurden bis heute zusammengerechnet mehr als 13 Millionen Mal angesehen. „Rickrolling“ – ein Scherz, der ahnungslose Leute zum Musikvideo zu „Never Gonna Give You Up“ führt – bekam sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag.

Das Glastonbury-Festival, das in der gleichnamigen Stadt im Südwesten Englands stattfindet, gilt als eines der größten und wichtigsten Musikfestivals der Welt. 2023 wurden rund 200.000 Besucher:innen erwartet. Am Sonntagabend spielte Elton John im Rahmen des Festivals sein Abschiedskonzert in Großbritannien.