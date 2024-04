Tickets zu gewinnen: Mit MOPOP zum „Baltic Soul Weekender“ an die Ostsee!

Auch in diesem Jahr zieht es Soul-Fans Anfang Mai wieder an den Weissenhäuser Strand – der Baltic Soul Weekender wird volljährig: Bei der 18. Ausgabe des Festivals sind unter anderen Sister Sledge, Mario Biondi, Leela James und Glenn Jones zu Gast. MOPOP sprach mit Festivalmacher Dan Dombrowe über den Stand der Dinge. Und verlost Tickets (inklusive Übernachtungen!) …

MOPOP: Hat der Baltic Soul Weekender die Pandemie endgültig hinter sich gelassen?

Dan Dombrowe: Die Veranstaltung selbst ist auch in diesem Jahr so gut wie ausverkauft. Da gibt es keine Unterschiede zu den Buchungen vor der Pandemie. Was die Pandemie jedoch – gerade in den USA – in der Künstler-Community an „Verwüstung“ hinterlassen hat, ist nicht schönzureden. Einige US-Künstler, die ich mit dem „Baltic Soul Charity Project“ unterstützt habe, sind einfach innerhalb weniger Wochen verstorben. Ohne Krankenversicherung und ohne die nötigen finanziellen Mittel ist man als afro-amerikanischer Künstler über 65 in den Vereinigten Staaten einfach allein gelassen.

Wie haben Sie diese Zeit erlebt?

Bei mir als Soloselbständigem in der Veranstaltungsbranche ist die Pandemie noch lange nicht vorbei. Da ich in den zwei Jahren so gut wie keine nennenswerte Unterstützung erhalten habe, musste ich alle privaten Rücklagen aufbrauchen, um nicht in die Privatinsolvenz zu müssen. Ich musste mit 50 Jahren noch einmal von vorn anfangen. Ich habe in der Pandemie Holzmöbel für Catering-Unternehmen geschleppt und morgens um 5 Uhr Prospekte ausgeteilt, um überhaupt Miete und Essen zahlen zu können. Das Schlimmste war jedoch, nicht mehr in der Lage zu sein, den Künstlern die ich mit dem „Charity Project“ unterstütze, helfen zu können. Ich hatte selbst nichts – und die Künstler hatten noch weniger. Das war eine schmerzhafte Erfahrung.

Foto: Melina Mörsdorf Veranstaltet das Festival seit 2007: Dan Dombrowe

Schauen wir auf das Line-up 2024: Auf wen freuen Sie sich persönlich am meisten? Und haben Sie einen Geheimtipp für uns in petto?

Ich freue mich sehr, dass Mario Biondi endlich dabei ist. Wir sind seit Jahren in Kontakt, und nun konnten wir den Auftritt endlich realisieren. Dass Sister Sledge zurückkommen, ist ebenfalls ein absolutes Highlight. Mit „We Are Family“, „Lost In Music“ oder „He’s The Greatest Dancer“ haben sie zeitlose Klassiker im Programm, die jeder mitsingen kann. Da es beim Baltic Soul Weekender immer wieder Unerwartetes gibt, dürfen sich die Gäste jetzt schon auf einen Mega-Überraschungsgast aus den USA am Freitagabend freuen.

Besteht die Gefahr, dass es bald nicht mehr genug Künstler für den Baltic Soul Weekender gibt, die Künstler und Künstlerinnen sind ja langsam alle alt?

Nein, es gibt immer noch viele Künstler aus den Hochzeiten des Soul, der Funk- und Jazz-Musik und nur wenige Veranstaltungen, bei denen sie auftreten können. Dazu kommt, dass es beim Baltic Soul Weekender neben den legendären und seltenen Künstlern auch immer neue, moderne Soul-Musik als musikalischen Ausgleich gibt. Beim Weekender sorge ich immer für ein ausgeglichenes Programm, damit für alle Geschmäcker etwas dabei ist. Für die nächsten 20 Jahre habe ich auf jeden Fall noch Programm im Ärmel.

Foto: Michael D. Bishop Eine der spannendsten Stimmen des zeitgenössischen US-Soul: Leela James

Das Festival hat so viele legendäre Größen präsentiert – welche unvergesslichen Höhepunkte fallen Ihnen spontan ein?

Die ersten Auftritte von Ann Sexton oder Gloria Scott nach 35 Jahren Bühnenabstinenz waren sehr emotional. Der einzige Auftritt von Collins & Collins hat 3000 Gäste zu Tränen gerührt, ebenso der letzte Auftritt von Marva Whitney, einer der Damen um James Brown, die kurz nach ihrem Besuch in Deutschland verstarb. Abgesehen davon, dass ich viele meiner persönlichen musikalischen Helden aus den 60ern und 70ern kennenlernen und live sehen durfte, bin ich immer wieder sehr dankbar dafür, dass bekannte Künstler bei uns auftreten, um das „Baltic Soul Charity Project“ zu unterstützen. Nur durch den persönlichen Support von Größen wie Jan Delay oder auch Aloe Blacc als Headliner 2023 ist es möglich, Künstler zu unterstützen, die nicht so viel Glück hatten im Leben.

Kann man als Festivalmacher überhaupt genießen – oder hält die Orga einen so auf Trab, dass dafür kaum Zeit bleibt?

Das Festival gibt es seit 2007, es gilt international als größtes und renommiertestes Soul-Festival Europas. In den Anfängen war die Umsetzung teilweise recht wild, da man natürlich immer und überall gleichzeitig sein musste. Seit einigen Jahren habe ich verschiedene Produktionsfirmen mit ins Boot geholt, die Teile der Organisation und der Abwicklung übernehmen. So bleibt dann auch wieder mehr Zeit, sich auf die Kommunikation mit den Künstlern zu konzentrieren und das Programm zusammenzustellen. Ich versuche, mir soviel Zeit wie möglich zu nehmen, um die Künstler an der Bühne vor oder nach ihren Auftritten in Empfang zu nehmen. Nur so kann die enge Erfahrung mit den Acts zustandekommen, über die die Künstler auch in ihren Kreisen sprechen.

Baltic Soul Weekender: 3.-5.5., Wochenendticket ohne Übernachtungen: ab 169 Euro, mit Übernachtungen: ab 365 Euro, baltic-soul.de

Spenden: Wer das „Baltic Soul Charity“-Projekt unterstützen möchte, kann das mit einer einmaligen Jahresspende von12 Euro via Paypal: [email protected]

