Star-DJ spielt umsonst und draußen – beim Hafengeburtstag

Zum Hafengeburtstag gehören nicht nur dicke Pötte, sondern auch tiefe Bässe – beides zusammen gibt es am 11. Mai an den Landungsbrücken.

Alle Farben ist einer der bekanntesten deutschen House-DJs: Schon seinen Durchbruch vor zwölf Jahren feierte er vor 30.000 Menschen, regelmäßig steht er auf den größten Festivals hinter den Reglern.

Und trotzdem dürfte sein Auftritt im Mai auch für den Berliner etwas Besonderes sein. Denn dann legt er nicht nur vor Zehn-, sondern vor Hunderttausenden Menschen auf – beim Hamburger Hafengeburtstag.

Alle Farben spielt ein DJ-Set auf der Elbe

Die Kreuzfahrtreederei Aida hat Alle Farben als Aushängeschild gebucht, um die Lichtershow eines ihrer dicken Pötte am Samstagabend musikalisch zu begleiten. Naheliegend, schließlich ist der DJ eh schon an Bord, als Headliner der „Festival Cruise“, die am selben Tag in Hamburg endet.

Das Schiff ist schon da, der DJ auch – braucht es nur noch ein weiteres, im Marketing-Sprech atemlos als „Erlebnis aus Licht, Farben und Musik“ beworbenes Highlight. Und weil viel bekanntermaßen viel hilft, gibt es auch noch eine Drohnenshow. Der auf der Elbe dümpelnde Ponton, von dem aus Alle Farben sein Set spielt, wird von leuchtenden Drohnen umschwirrt.

Wer also am Hafengeburtstag-Samstagabend noch nichts Besseres vorhat, kann an die Landungsbrücken kommen und ab 22.30 Uhr Blick und Ohren in Richtung Elbe wenden – mit Glück winkt Alle Farben zurück. (josi)