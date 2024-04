Postpunk mit ’ner Prise Disco: Tickets für Yard Act zu gewinnen!

Ganz sicher ist es vermessen zu behaupten, dass Yard Acts Karriere auf dem Reeperbahn-Festival begann. Hier haben sie zwar 2021 den „Anchor-Award“ als bester Newcomer gewonnen, doch ihr Weg war da ohnehin bereits vorgezeichnet.

Wer damals das Glück hatte, James Anthony Smiths Bewegungsdrang zu Sprechgesang live zu sehen, wusste umgehend, dass die Bühnen für Yard Act ab jetzt größer werden. (Und dass sie selbstverständlich diesen Preis einsacken würden.)

Yard Act kommen mit neuem Album nach Hamburg

Mit dem zweiten Album „Where’s My Utopia?“ streut die Band aus Leeds nun eine Prise mehr Disco in ihren Postpunk, bleibt aber gewohnt maulig und enorm unterhaltsam – als wären die legendären Art-Punks The Fall nicht von einem giftigen, genialen Menschenfeind angeführt worden, sondern von einem sympathischen Schwätzer aus dem Pub, der auch noch Zeitung liest.

„Wo ist es denn jetzt, das gute Leben?“, fragt das Quartett auf der aktuellen Platte. Nicht in Post-Brexit-Großbritannien jedenfalls. Erst einmal sucht die Band auf Clubtour danach, bevor der Festivalsommer eine mögliche Antwort gibt.

Uebel & Gefährlich: 24.4., 21 Uhr, 39,25 Euro

Tickets für Yard Act im Uebel & Gefährlich zu gewinnen

Verlosung: 2 x 2 Tickets für das Konzert von Yard Act zu gewinnen! Dafür bis 22.4., 15 Uhr, eine E-Mail mit Betreff „Yard Act“ an [email protected] schicken und folgende Frage beantworten: Wie heißt das aktuelle Album der Band?

