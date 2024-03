Wegweisendes Elektronik-Album: Air feiern Jubiläum von „Moon Safari“

Das Album „Moon Safari“ von Air gilt als Meisterwerk des Elektronik- und Downtempo-Genres. Zum 25. Jubiläum erscheint eine luxuriöse Neuauflage. Außerdem spielen Air das Album live in voller Länge.

Im Januar 1998 veröffentlichten zwei bis dato unbekannte französische Musiker namens Nicolas Godin und Jean-Benoît Dunckel ihr erstes gemeinsames Album. „Moon Safari“ avancierte zu einem Riesenerfolg und machte das Duo Air zu Stars. Rund 25 Jahre später gilt „Moon Safari“ als eines der einflussreichsten Werke des Elektronik-Genres. Zum Jubiläum spielen Air das wegweisende Album auf Tournee erstmals in voller Länge live. Außerdem veröffentlichen sie eine erweiterte Deluxe-Edition mit viel Bonusmaterial.

Airs „Moon Safari“ wird neu aufgelegt

„Moon Safari handelt von der Nostalgie unserer Kindheit“, sagte Godin (54) vor Kurzem im Interview der britischen Zeitung „The Times“. „In den 70er-Jahren hat man uns erzählt, dass wir bis zum Jahr 2000 alle in Raumschiffen fliegen würden, und wir haben es ihnen geglaubt. Wir haben uns vorgestellt, dass wir mit 30 Jahren im Weltraum leben würden. Das ist dann nicht passiert, also war Moon Safari für uns eine Art, zu dieser Vorstellung zurückzukehren.“

Das überwiegend instrumentale Album ist eine träumerische musikalische Reise, die nach einer futuristischen Weltraum-Fantasie aus den 70er-Jahren klingt – entfernt verwandt mit Christian Bruhns Musik zur Science-Fiction-Zeichentrick-Serie Captain Future. Air mischen elektronische und organische Sounds, sanfte, analoge Synthesizer, warme Gitarrenklänge und vereinzelte Gesangsmelodien zu einem wunderbar leichten, entspannten Wohlfühl-Soundtrack.

Fantastische Klanglandschaft

Zu den musikalischen Einflüssen von Godin und Dunckel gehören nach eigener Aussage Maurice Ravel, Claude Debussy, John Barry, Ennio Morricone, Burt Bacharach und Portishead. Ihre Fusion aus Easy-Listening, atmosphärischen Balladen und psychedelischen Klängen schafft eine fantastische Klanglandschaft.

Vom träumerischen „La femme d’argent“ über den tanzbaren Hit „Sexy Boy“ und die von Beth Hirsch gesungene Ballade „All I Need“ bis zu „Le voyage de Pénélope“ ist wirklich jeder der zehn Songs ein Juwel. „Moon Safari“, das in einem kleinen Apartment in der Gegend von Montmartre in Paris aufgenommen wurde, ist ein fantastisches Album und taucht zu Recht immer wieder in einschlägigen Bestenlisten auf.

In der Deluxe Edition finden sich allerlei Extras

Die „Moon Safari – 25th Anniversary Deluxe Edition“, die jetzt mit einem Jahr Verspätung erscheint, enthält auf einer zweiten CD Remixe, interessante Demos und Live-Aufnahmen. Zu den Highlights zählen ein Live-Cover des legendären Funkadelic-Klassikers „Maggot Brain“ und die Live-Version von „J’ai dormi soul l’eau“ von Airs genialer, aber anfangs kaum beachteter Debüt-EP „Premiers Symptômes“.

Eine Blu-Ray beinhaltet außerdem das Originalalbum in Spatial Dolby Atmos und Mike Mills Dokumentarfilm „Eating, Sleeping, Waiting & Playing“ von der ersten Air-Tournee im Jahr 1998. Die „Moon Safari – 25th Anniversary Deluxe Edition“ eine gelungene Neuauflage für Fans. Das Originalalbum ist aber ohnehin in jeder Version ein Hochgenuss.