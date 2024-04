Johannes Oerding plant Riesen-Konzert im Volksparkstadion

Prinzenbar, Knust, Mojo Club, Sporthalle, 25-mal im Stadtpark und zweimal in der Barclays Arena: Johannes Oerding ist schon an vielen Orten in Hamburg aufgetreten. Jetzt plant er etwas Besonderes.

Wahlhamburger Johannes Oerding (42) plant ein Heimspiel in seiner Heimatstadt Hamburg – im Volksparkstadion.

Johannes Oerding tritt 2026 im Volksparkstadion auf

Das sei „ein absolutes Karriere-Highlight und die Erfüllung seines größten Wunsches seit Kindertagen“, teilte Veranstalter Karsten Jahnke mit. Nachdem 14.000 Fans bei seinem ersten Heimspiel in Kapellen, seinem Geburtsort am Rhein, dabei waren, sollen es am 20. Juni 2026 im Volksparkstadion 45.000 Fans werden. Wie in Kapellen haben sich auch für diese Show etliche Wegbegleiter und Freunde als Special Guests angekündigt. Der Kartenvorverkauf startet am 23. April.

Nach seiner Tour 2023 und dem Konzert in Kapellen hatte sich der Sänger bewusst ein Jahr Auszeit verordnet – „auch, um die unglaubliche Entwicklung seiner 20 Jahre umfassenden Karriere zu verarbeiten, seine Energiespeicher wieder aufzufüllen und um Inspiration für neue Musik zu finden“, teilte Jahnke mit.