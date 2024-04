Country-Star Kacey Musgraves kommt ins Docks – Tickets zu gewinnen!

Was ist Country? Die Antwort auf die Frage wird immer länger, nicht erst seit sich Beyoncé mit „Cowboy Carter“ im Genre versucht hat. Die vielleicht kürzeste Definition lautet „drei Akkorde und die Wahrheit“, geprägt von Americana-Legende Harlan Howard in den Fünfzigerjahren. Drei sehr unterschiedliche Künstlerinnen spielen demnächst Konzerte in Hamburg – Kacey Musgraves am 6. Mai, Adrianne Lenker am 7. Mai und Waxahatchee am 13. Juli –, jede mit ihrem eigenen Verständnis dieser sehr amerikanischen Songtradition.

Die Texanerin ist die wahrscheinlich klassischste Countrymusikerin in dieser Reihe. Ihr Debüt „Same Trailer Different Park“ (2013) konnte man leicht mit klassischem Futter fürs Südstaaten-Radio verwechseln, stimmgewaltige Songs mit Stampf-Rhythmus, Banjo und Twang-Gitarre. Eine queere Selbstermächtigungshymne wie „Follow Your Arrow“ war vielen Cowboyhutträgern allerdings zu viel des Schwulen. (Die ganzen Anspielungen auf Haschrauchen haben sicherlich auch nicht geholfen.) Sieben Grammys – und zwei Hände voll anderer wichtiger Preise – hat sie trotzdem und völlig berechtigt abgeräumt.

Aber ewig schwarzes Schaf einer großteils ultrakonservativen Szene sein? Nee. Mit „Golden Hour“ gelang Musgraves 2018 ein echter Crossover-Hit, der sie endlich in die Playlists von Pop- und Indierock-Fans brachte: ein kosmisches Liebesalbum, dessen 13 Songs wie in Plattenrillen gepresste Frühlingssonnenstrahlen wirken. Bedauerlicherweise ist das Album eine Zeitkapsel: Die derart warm besungene Ehe mit Singer/Songwriter Ruston Kelly war bald geschieden, das darauf folgende Trennungsalbum so ambitioniert wie abweisend.

Hamburg-Konzert am 6. Mai im Docks

Mit dem aktuellen Album „Deeper Well“ lässt Musgraves das überspreizte Pop-Konzept von „Star-Crossed“ (2021) links liegen und besinnt sich wieder ganz aufs Songschreiben: weniger Feuerwerk, mehr Kaminfeuer. Im Vorprogramm spielt im Docks Madi Diaz, deren bekenntnishafter Singer/Songwriter-Pop Harry Styles so beeindruckte, dass er sie auf Stadiontour mitnahm – zu Recht. Auf keinen Fall zu spät kommen!

Docks: 6.5., 20 Uhr, 52 Euro

