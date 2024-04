Buzzcocks: Die Punk-Philosophen kommen ins Knust

Die meisten werden ihn im Ohr haben, den Hit „Ever Fallen In Love (With Someone You Shouldn’t’ve)“ von den Buzzcocks, die damit in knapp drei Minuten alles erzählen, was man über das unglückliche Verliebtsein wissen muss.

Anders als die Sex Pistols, bei denen die Buzzcocks im Vorprogramm anfingen, haben sie nicht nur tolle Melodien, sondern galten schon damals als die Philosophen unter den Punkbands.

„Wir interessierten uns für die Komplexität des Lebens und verpackten tiefgründiges Denken in die Länge eines Popsongs“, so Gitarrist und Sänger Steve Diggle, der nach dem Tod von Pete Shelley im Jahr 2018 nun das einzige verbliebene Gründungsmitglied ist. 2022 veröffentlichte er das zehnte Studioalbum „Senses Out Of Control“, wofür er Beifall von Sir Elton John erntete.

2022 kam das Album „Senses Out Od Control“ raus

„Die Platte bildete die Brücke von den alten zu den neuen Buzzcocks“, so Diggle. „Damals sagten viele: ‚Ihr könnt ohne Pete nicht weitermachen.‘ Pete und ich waren wie Bergsteiger und brauchten einander. Aber ich habe immer schon meine eigenen Songs geschrieben. Seit ich die Band übernommen habe, hat es sie heroischer gemacht.“ Ihr Konzert soll ein Abend voller Punk- und New-Wave-Perlen werden. Natürlich darf dann auch besagter Mitsing-Hit über den Liebesschmerz nicht fehlen.

Knust: 14.4., 20 Uhr, 39,90 Euro, Support: Modern English