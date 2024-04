Große Gefühle: Tickets für Soul-Sänger Alexander Nate zu gewinnen

Um seinen Traum Realität werden zu lassen, zog Alexander Nate vor ein paar Jahren nach Los Angeles. Dort, da war sich der Soul- und R&B-Sänger sicher, würde seine Karriere Fahrt aufnehmen.

Es hat funktioniert – gerade ist er mit seinem dritten Album „There’s No Signal In The Mountains“ auf Europatour. So ganz aber hat ihn seine Heimat Virginia nicht losgelassen: „In a way I know / that Virginia’s in my bones / Til’ the day I die“ singt Nate im Song „Slow Down“.

Es sei kein Frieden zu finden in der Stadt, in die es ihn gezogen habe, heißt es weiter. Große Gefühle, vorgetragen mit einem weichen Bariton – klingt erfolgversprechend!

Indra: 18.4., 20 Uhr, 29,45 Euro

