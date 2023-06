Weltstar Taylor Swift plant Hamburg-Konzert: So kommt man an Tickets!

Taylor Swift kommt nach Hamburg! Zum ersten Mal und – glaubt man den völlig übergeschnappten Konzertkritiken aus den USA – mit der besten Show ihrer Karriere. Im Juli 2024 wird sie im Volksparkstadion im Rahmen ihrer „The Eras“-Tour auftreten. Wann genau und wie man an Tickets kommt: Hier gibt’s alle Infos.

„The Eras“-Tour bringt Taylor Swift 2024 nach Hamburg

Die „The Eras“-Tour ist nicht die übliche Live-Promotion der jeweils aktuellen Platte, sondern ein mehrstündiger Ritt durch sämtliche Stationen ihrer Laufbahn: vom Countrypop der frühen Jahre über den Mainstream-Durchbruch „Red“ (2012) zum trotzigen Jetzt-erst-recht-Sound von „Reputation“ (2017) bis zum abgeklärten Megaseller „Midnights“ (2022). Mit 33 Jahren feiert Taylor Alison Swift ihr Lebenswerk: nicht ganz normal, aber irgendwie auch stimmig. Ihr Thema ist sie selbst, oder wie sie in „Antihero“ singt: „I’m the problem, it’s me.“

Taylor Swift feiert schon mit 33 ihr Lebenswerk

Das füllt bislang zehn Albumlängen, weil sie eben immer jemand anderes ist: die Außenseiterin, die in ihrem Zimmer Songs über unerwiderte Liebe schreibt („Fearless“ von 2008), die große Schwester, die staunende Briefe aus der Großstadt schickt („1989“ aus dem Jahr 2014) oder der rachsüchtige Vamp, der Kanye West zum Frühstück isst („Reputation“). „Äras“ nennen die Fans diese Stilwechsel und Typveränderungen (und sich selbst „Swifties“) – ein Begriff, den Swift nur zu bereitwillig übernahm. Die Beziehung zwischen Swift und ihren Fans ist ziemlich einzigartig: Arenen zu füllen und dabei die Illusion von Nahbarkeit aufrechtzuerhalten, schafft außer ihr niemand, nicht einmal ihr Kumpel Ed Sheeran.

„Swifties“ und Swift: Einzigartige Beziehung

Auch wenn Kritiker ihr spätestens mit „Red“ auf die Schliche kamen (im Sinne von: hier arbeitet eine:r der besten Songwriter:innen aller Zeiten), fehlte ihr bis vor kurzem eine einzige kleine Sache: Coolness. Disste sie auf „We Are Never Ever Getting Back Together“ noch den Ex-Freund, weil der sich mit „some indie record much cooler than mine“ tröstete, hat sie in der Pandemie nicht bloß eine, sondern zwei Platten aufgenommen, die Neon und Glitzer gegen Flanell und festes Schuhwerk eintauschen: Die Schwesteralben „Folklore“ und „Evermore“ bieten meisterhaftes Song-Handwerk, eingespielt und produziert mit Personal von The National und Bon Iver. Ein Karriere-Highlight, schon wieder.

„Folklore“ und „Evermore“: In der Pandemie kamen zwei grandiose Songwriting-Alben

Gibt es also irgendwas, das sie nicht kann? Jedenfalls nichts, was sie nicht versuchen würde, gängige Marktregeln gelten für sie nicht. Darum kann sie auch diese Woche „Cruel Summer“ als Single rausbringen, einen vier Jahre alten Track, einfach weil sich Fans der „Lover“-Ära (nach dem 2019er Albumtitel) beraubt fühlten: mit einem Hit, der keiner sein durfte, und einer gebuchten Tour, die nicht stattfand – aus Gründen.

Aber jetzt. Acht Jahre ist es her, dass Taylor Swift in Deutschland spielte, damals in Köln, mittlerweile ist eine ganze Generation an Swifties nachgewachsen. 2024 kommt sie endlich wieder – und dann gleich in XXL: Die Konzerte in Hamburg (Volksparkstadion), Gelsenkirchen (18. Juli 2024, Veltins-Arena) und München (27. Juli 2024, Olympiastadion) werden die größten Gigs sein, die die Künstlerin hierzulande je gespielt hat. „Lurching towards your favorite city“, Godzilla-gleich taumelt sie also in unsere Lieblingsstadt, behauptet sie im Song „Antihero“. Hamburg ist bereit, gar kein Problem.

Die Fakten zum Konzert im Volksparkstadion

Wann und wo? Am 23. Juli 2024, 18 Uhr, tritt Taylor Swift im Volksparkstadion in Hamburg auf.

Wie kann ich Tickets kaufen? Direkt kaufen geht erst einmal nicht. An diesem Dienstag startet eine sogenannte Pre-Registration-Phase, die bis 23. Juni (23.59 Uhr) läuft. Nur wer sich vorher auf der Ticket-Registrierungsseite angemeldet hat, hat eine Chance auf Karten. Das Registrieren geht pro Person nur einmal. Kurz: ohne Vorabregistrierung kein Ticket – die Registrierung allein ist aber noch kein Garant dafür, dass man auch Karten bekommt. Weitere Infos über den Registrierungsprozess sind auf TaylorSwift.com/tour unter den jeweiligen

Tourstädten zu finden.

Wie geht es danach weiter? Registrierte Fans erhalten einen individuellen Code, der ihnen Zugang zum Kauf von Tickets für die jeweiligen Konzerte ab Vorverkaufsstart bietet. Dieser beginnt für die Konzerte in Gelsenkirchen, Hamburg und München am Mittwoch, den 12. Juli, um 10 Uhr. Schnell sein lohnt sich auch hier: Die Karten werden nach Verfügbarkeit vergeben. First come, first serve.

Was kosten die Tickets? Das ist noch nicht bekannt.

Kann ich auch Karten für Konzerte in München und Gelsenkirchen kaufen? Ja. Fans, die Shows in den anderen Städten besuchen möchten, müssen sich auch für diese Städte einmal registrieren. Jeder Fan kann maximal vier Tickets für die deutschen Taylor-Swift-Termine kaufen.

Und wenn ich mich nicht rechtzeitig registriert habe? Wer es nicht schafft, sich rechtzeitig zu registrieren, braucht ein bisschen Glück – und sollte sich auf jeden Fall in die Mailingliste von „Taylor Nation“ eintragen. Wenn weitere Karten-Kontingente verfügbar sind, gibt’s darüber alle News.

Tritt Taylor Swift auch noch in anderen Städten in Europa auf? Aber klar! Insgesamt stehen 19 europäische Metropolen auf dem Plan. Die Tour startet am 9. Mai 2024 in Paris und endet am 17. August 2024 in London.