Plötzlicher Tod mit 26: Deutsches Rap-Kollektiv trauert um Pablo Grant

Große Trauer um Pablo Grant: Der Schauspieler und Rapper ist im Alter von nur 26 Jahren unerwartet gestorben. Bekannt war Grant vor allem als Mitglied des Berliner Rap-Kollektivs BHZ.

Wie die Familie des Musikers, Schauspielers und Künstlers auf Instagram bekannt gab, verstarb Grant plötzlich am 6. Februar an den Folgen einer Thrombose. „Die Familie und Freunde des Verstorbenen sind untröstlich“, steht in dem Post. Es wird darum gebeten, die Privatsphäre der Trauernden bis auf Weiteres zu respektieren.

„Wir danken allen Fans, die Pablos künstlerischen Weg über die Jahre begleitet und unterstützt haben“, so die abschließenden Worte des Posts. Darunter sammeln sich Tausende Kommentare der Anteilnahme und Trauer.

Erst vor wenigen Tagen hatte BHZ bekannt gegeben, dass ihre anstehende „Tour 2024“ aus krankheitsbedingten Gründen ersatzlos abgesagt werden muss. Die Tour sollte ursprünglich am 8. Februar in Wien beginnen, in Hamburg war ein Konzert am 24. Februar in der Alsterdorfer Sporthalle geplant.

Grant, der bei BHZ unter dem Namen „Dead Dawg“ auftrat, war auch Schauspieler: Nach seinem Debüt in Detlev Bucks Kinohit „Bibi & Tina – Mädchen gegen Jungs“ übernahm er unter anderem Rollen in der ARD-Fernsehserie „Polizeiruf 110“, der Jugendserie „Druck“, bei „SOKO Hamburg“ und „In aller Freundschaft“. (mp)