Eigentlich hätte der britische Sänger Morrissey Ende Januar in Kalifornien auf der Bühne stehen sollen. Die Konzerte musste er nun jedoch absagen, da er sich wegen „körperlicher Erschöpfung“ behandeln lässt.

Der frühere Frontmann der Indie-Band The Smiths bleibe in den nächsten zwei Wochen unter medizinischer Aufsicht in Zürich, zitierte die BBC einen Post auf dem Instagram-Profil des 64-Jährigen.

Morrissey unter medizinischer Aufsicht in Zürich

Morrissey hatte eigentlich am 26. und 27. Januar zwei Konzerte im US-Bundesstaat Kalifornien spielen sollen. Anlass ist der 20. Jahrestag seines Albums „You Are the Quarry“ mit Hits wie „First of the Gang to Die“ und „Irish Blood, English Heart“.

Auch Tourneedaten in Südamerika im Februar seien auf seiner Homepage gestrichen worden, berichtete die BBC weiter. Es sei nicht das erste Mal, dass Steven Patrick Morrissey, der als Künstler nur seinen Nachnamen nutzt, Auftritte aus gesundheitlichen Gründen absage. 2014 hatte er von einer Krebs-Behandlung berichtet. (dpa/mp)