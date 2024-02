Nach Server-Crash: So kommt man jetzt an Donots-Tickets fürs Molotow

Gleich zwei Touren haben die Donots zu ihrem 30. Bandgeburtstag angekündigt. Große Hallen, kleine Clubs. Für Hamburg waren unter anderem zwei Konzerte im Molotow geplant. Dienstag sollte es auf der Seite der Donots Tickets geben. Aber: Die gigantische Nachfrage hat innerhalb von Minuten den Server in die Knie gezwungen. Jetzt soll alles besser laufen.

„Wie haben für uns die größtmögliche Server-Kapazität gebucht, aber der Ansturm auf die Tickets übertrifft alles bisher Dagewesene – hoch 1000!“, schrieb die Band kurz nach Vorverkaufsstart. Wenig später dann wurde komplett abgebrochen. Nix ging mehr. „Was wir auch probieren: Wir bekommen die Server-Situation nicht unter Kontrolle. Das Shop-System wurde vom Ansturm komplett überrollt und ist jetzt im Eimer“, hieß es da. „Wir verstehen alle, die sauer, traurig, enttäuscht und abgenervt sind.“

Donots feiern 30. Geburtstag — auch mit zwei kleinen Konzerten im Molotow

Die gute Nachricht: Für die „Mini Birthday Slams“, die ausschließlich in kleinen Clubs stattfinden werden, gibt’s ab heute wieder Tickets. „Um wirklich allen die gleiche Chance auf die super wenigen Tickets geben zu können, machen wir da eine Verlosung drauf“, ließ die Band jetzt wissen.

Auf donots.shop kann man sich von Freitag (10 Uhr) bis Sonntag (23.59 Uhr) in Teilnahme-Listen für das jeweilige Wunschkonzert eintragen. Montag soll dann der Zufallsgenerator angeschmissen werden. Und wer Glück hat, bekommt einen Link per Mail geschickt, über den man 24 Stunden Zeit hat, ein E-Ticket zu kaufen.

Die „Mini Birthday Slams“ finden in Berlin (13./14.3., Cassiopeia), Hamburg (15./16.3., Molotow), München (20./21.3., Strom), Dresden (22./23.3., GrooveStation), Düsseldorf (13./14.4., Der Hof) und in der Donots-Heimat Ibbenbüren (15./16.4., JKZ Scheune) statt. Da wird dann am 16. April auch der eigentliche Geburtstag gefeiert.

Und wer leer ausgeht: keine Sorge! Am 29. und 30. November sind die Donots in der Großen Freiheit 36 zum „Grand Birthday Slam“ – und am 11. Juni zusammen mit Green Day auf der Trabrennbahn Bahrenfeld. Ausreichend Gelegenheiten, um der Band zum 30. Geburtstag gratulieren zu können.