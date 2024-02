Nach Ende von Fettes Brot: König Boris geht auf Solo-Tour – Auftritt auch in Hamburg

Im September 2023 hieß es Abschied nehmen von Fettes Brot: Nach 31 Jahren löste sich die Hamburger Bandlegende um König Boris, Björn Beton und Doktor Renz auf – für König Boris aber kein Grund, es mit der Musik sein zu lassen. Im Januar hatte der Musiker ein Soloalbum angekündigt – im Frühjahr folgt die Tour!

„Disneyland After Dark“ heißt das neue Kapitel von König Boris‘ Musikkarriere: Zum Start ins Jahr 2024 hatte der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Boris Lauterbach heißt, sein erstes Solo-Album nach dem Ende seiner Band Fettes Brot verkündet. Das Album folgt damit auf sein erstes Soloprojekt „Der König tanzt“, welches er 2012 herausgebracht hatte.

König Boris tritt mit Soloalbum im Uebel & Gefährlich auf

Die erste Single des neuen Albums erschien am 19. Januar. Mit gewohntem Rap-Storytelling und mitreißenden Beats erzählt König Boris in „Zuhause Angekommen“ vom Großstadtleben. Am Freitag folgte die zweite Single „Unten an der Ecke“.

Doch damit nicht genug, denn das neue Album muss natürlich gefeiert werden: Dafür geht König Boris im Frühjahr auf Tour! Auch in seiner Heimatstadt Hamburg macht er natürlich Halt und tritt am 26. April 2024 im Uebel & Gefährlich im Feldstraßenbunker auf. Der Einlass beginnt um 20 Uhr, das Konzert startet um 21 Uhr. Der exklusive Vorverkauf findet über den Bandshop statt und beginnt am 18. Februar um 12 Uhr. (mp)