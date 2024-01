Monatelang von der Bildfläche verschwunden: Sasha spricht über schwere Erkrankung

Lange war es ruhiger um Sänger Sasha (52): Im November teilte er mit, schwerer krank zu sein – auch seine Tour musste verschoben werden. Einzig auf Instagram blieb der Sänger weiter aktiv und gibt nun bekannt: Er ist wieder auf dem Weg der Besserung!

„Hallo, ihr Lieben, es gibt leider sehr schlechte Nachrichten“, beginnt Sänger Sasha Ende November einen Instagram-Post an seine Fans. Der Inhalt der Hiobsbotschaft: Der Sänger muss seine Tour „This is my time – Die Show!“ vorerst verschieben. Der Grund dafür ist eine besonders hartnäckige Erkältung – wie der Sänger schreibt, stand er kurz vor einer Lungenentzündung. Wie lange die Genesung dauern würde, war im November noch ungewiss: „Ich bekomme jetzt eine intensivere Art der Therapie und brauche gleichzeitig und danach viel Ruhe und Erholung“, schrieb Sasha.

Sänger Sasha war an Superinfektion erkrankt – Tour verschoben

Doch jetzt scheint der Sänger wieder genesen: Auf Instagram gibt er Anfang Januar bekannt: „Das neue Jahr fängt gut an…es geht immer mehr bergauf und ich fühle mich schon wieder fast wie hergestellt…also auf ein Neues!“

Auch in der Öffentlichkeit zeigt sich Sasha wieder und besuchte gemeinsam mit seiner Ehefrau Julia Röntgen das „Channel Aid“-Charity Konzert in der Elbphilharmonie in Hamburg. Dort bestätigt der Sänger auch der „Bild“: „Mir geht es glücklicherweise wieder gut.“ Die Erkrankung habe sich über sechs bis acht Wochen gezogen, bis es ihn schließlich „umgehauen“ habe.

Wie Sasha zur „Bild“ sagt, sei er von einer Superinfektion betroffen gewesen. Dabei erkrankt der Körper nicht nur an einem Virus, sondern wird zusätzlich von einem bakteriellen Infekt geschwächt. Die Genesung habe daher mehrere Monate gedauert. Erholt und gesund kann Sasha nun seine Tour nachholen: Die zehn Konzerte finden im Mai statt. (mp)