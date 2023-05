Hans Zimmer ist krank: Konzert in Hamburg kurzfristig abgesagt

Schlechte Nachrichten für alle, die Tickets für das Hans Zimmer-Konzert in Hamburg haben: Die für Sonntagabend geplante Show in der Barclays Arena fällt aus! Doch die Karten behalten ihre Gültigkeit.

Grund für die Konzert-Absage ist ein akuter Infekt von Filmmusik-Legende Hans Zimmer, wie der Veranstalter am Samstagabend mitteilte. Auch die Show in Krakau am kommenden Dienstag sei betroffen.

Hans Zimmer in Hamburg: Konzert abgesagt!

Aber: Ersatztermine wurden bereits angekündigt – wann diese stattfinden werden, steht allerdings noch nicht fest. Sie würden zeitnah bekannt gegeben werden, so der Veranstalter weiter.

Hans Zimmer ist wohl der bekannteste Filmmusik-Komponist der Welt. Unter anderem für die Musik von „Rain Man“, „Tage des Donners“, „Thelma And Louise“, „Cool Runnings“, „Der König der Löwen“, „Dunkirk“ oder „James Bond 007: No Time To Die“ ist er verantwortlich.

Ein Oscar, Grammys, Golden Globes und weitere Preise füllen die Regale des Mannes, der in Frankfurt geboren wurde, aber jetzt in Hollywood lebt. (elu)