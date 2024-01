Unheimlich gut: Marc Martel kommt mit One Vision Of Queen nach Hamburg

Er ist so gut, dass er es schafft, innerhalb eines Jahres gleich zwei Mal die Arenen zu füllen: Erst im vergangenen Oktober war Marc Martel mit One Vision Of Queen in Hamburg – und im September kommt er schon wieder!

Ist aber auch kein Wunder, schließlich ist die Ähnlichkeit zu Freddie Mercury beinahe unheimlich. Der Kanadier singt wie Freddie, klingt wie Freddie und bewegt sich auf der Bühne auch wie Freddie. Queen-Fans auf der ganzen Welt feiern den Sänger, seine Videos werden millionenfach geklickt – 56 Millionen Mal wurde alleine der Clip zu „Bohemian Rhapsody“ aufgerufen, in dem er im T-Shirt am Klavier sitzt und singt: keine Show, nur Stimme.

In Sachen Show geht beim Tribute-Konzert natürlich mehr: One Vision Of Queen feat. Marc Martel verspricht auch 2024 spektakulär zu werden.

Barclays-Arena: 27.9., 20 Uhr, 58,90-98,90 Euro

