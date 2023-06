Alle wollen Taylor! Erst vergangene Woche hat der US-Superstar drei Deutschland-Termine fürs kommende Jahr angekündigt – in Gelsenkirchen, Hamburg und München will Taylor Swift im Juli 2024 auftreten. Und trotz eines eeeeetwas komplizierten Verfahrens war der Run auf die Tickets so groß, dass jetzt Zusatzshows angekündigt wurden. Auch in Hamburg. Doch es gibt auch eine schlechte Nachricht.

Acht Jahre ist es her, dass Taylor Swift in Deutschland spielte, damals in Köln. Mittlerweile ist eine ganze Generation an „Swifties“ – so nennen sich ihre Fans – nachgewachsen. Die gute Nachricht: Sie alle haben 2024 Jahr die Chance, ihren Star endlich live zu sehen. Im Juli kommt die Sängerin im Rahmen ihrer „The Eras“-Tour zu uns. In Hamburg – und das ist neu! – tritt sie gleich an zwei Abenden auf.

Taylor Swift in Deutschland: Das sind die Termine

18.07.2024 – Gelsenkirchen, VELTINS-Arena

23.07.2024 – Hamburg, Volksparkstadion

24.07.2024 – Hamburg, Volksparkstadion (Zusatzshow)

27.07.2024 – München, Olympiastadion

28.07.2024 – München, Olympiastadion (Zusatzshow)

Die schlechte Nachricht: Wer sich nicht schon letzte Woche um ein Ticket gekümmert hat, guckt jetzt leider weiterhin in die Röhre. Denn kurz nach der Nachricht, dass Taylor Swift nach Deutschland kommt, startete vergangenen Dienstag eine sogenannte Pre-Registration-Phase. Jede und jeder, die und der sie sehen will, musste sich in einem ersten Schritt registrieren. Diese Vorverkaufs-Registrierung endete allerdings schon am vergangenen Freitag kurz vor Mitternacht.

Die Idee hinter dem etwas komplizierten Vorverkaufs-Verfahren laut Ticket-Gigant Eventim: So sollen vor allem „gewerbliche Käufer, die ausschließlich am Wiederverkauf von Tickets interessiert sind, vom Vorverkauf ausgeschlossen werden“.

Wer sich bis vergangenen Freitag erfolgreich eingetragen hat, bekommt nächste Woche einen Code zugeschickt, mit dem man dann versuchen kann, ein Ticket zu ergattern. Vorverkaufsstart ist am 12. Juli (10 Uhr). Die Karten werden nach Verfügbarkeit vergeben. Schnell sein lohnt sich auch hier, es gilt „first come, first serve“.

Vorverkaufsstart für „The Eras“: 12. Juli, 10 Uhr

Schade für alle, die es nicht rechtzeitig geschafft haben. Aber auch stark für alle, die noch im Rennen sind: Ihre Chance, an ein Ticket für Hamburg und auch für München zu kommen, hat sich mit den beiden Zusatzshows verdoppelt.