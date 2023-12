Nix mit Besinnlichkeit: Wo jetzt gefeiert wird – Konzerte von alten Bekannten

Die Tage zwischen den Jahren, eine Zeit der stillen Einkehr? Von wegen. Der Blick auf den Veranstaltungskalender zeigt, dass sich das Jahr 2023 für den Endspurt einiges vorgenommen hat. Stilistisch gibt es keine Grenzen – von Wikingerhelmen über Singer/Songwriter bis Metal ist alles dabei.

Kurz vor dem Fest der Feste laden Torfrock (22.12., Sporthalle, 42 Euro) zur beinharten Bagaluten-Wiehnacht ein, eine Festivität, die fast schon so traditionsbehaftet ist wie Weihnachten selbst. Bereits zum 32. Mal steigt die Torfmoorholmer Sause, dabei dürfte die Freude in diesem Jahr noch ein wenig euphorischer ausfallen als ohnehin. Im letzten Jahr weinten die Fans leise Tränen in ihre Wikingerhelme und Trinkhörner, Corona hatte dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Diesmal wird doppelt wild gefeiert.

Torfrock: Nach der ausgefallenen Bagaluten-Wiehnacht wieder in der Sporthalle

Wer die etwas ruhigeren Töne vorzieht, den lockt an diesem Abend das Knust. Dort nämlich geben sich Erdmöbel (22.12., 27,50 Euro) ein Stelldichein mit ihrer ebenfalls längst legendären Weihnachtstour samt Xmas-Klassikern wie „Fräulein Frost“ oder „Lametta“.

Foto: Beatles Revival Band Auch längst Tradition: Die Beatles Revival Band kommt am 27.12. in die Fabrik.

Sogar noch ein paar Jahre mehr auf der Uhr hat die „X-Mas Reggae Show“ (24.12., Fabrik, 25 Euro), die bereits zum 36. Mal stattfindet. Leider muss Jamaica Papa Curvin diesmal aus gesundheitlichen Gründen passen, dafür ist seine Enkelin Patchamora am Start, ebenso wie Uwe Banton, D-Flame, die Backbone Band und DJ Silverhead. Am zweiten Feiertag bieten Ohrenfeindt (26.12., Gruenspan, 29,50 Euro) die ideale Gelegenheit, sich die ersten Weihnachtspfunde aus dem Leib zu moshen, die Hamburger Heavy-Instanz um Shouter und Bassist Chris Laut schaut anno 2024 ihrem 30-jährigen Bandjubiläum entgegen.

Und damit zurück in die Fabrik: Hier läutet die Beatles Revival Band (27.12., 20 Euro) die Zeit zwischen den Jahren ein. 45 Jahre sind diese Fab Four nun schon „on the road“ und damit dienstälteste Beatles-Tribute-Band Deutschlands. Ob die Musiker sich wohl schon „Now and Then“, die aktuelle Single, draufgeschafft haben?

Wem der Sinn mehr nach Tastenklängen steht, für den gibt es an diesem Abend im Logo das optimale Alternativprogramm. Hier schmeißt Mambo Kurt (27.12., 20 Euro) den Riemen auf die Orgel und unterstreicht ein weiteres Mal seinen Ruf als Tasten-Titan, im Vorprogramm sind die duften Duftä dabei.

Foto: Ronja Hartmann Stammgäste auf der Gruenspan-Bühne: Die Happy sind wieder am 30.12. am Start.

Das Knust wartet anschließend mit einem besonders schmucken Doppelpack auf. Am 28.12. ist zunächst Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen zu Gast (22 Euro), im Gepäck nicht nur alte und neue Evergreens, sondern mit Pete Astor (Ex-Weather Prophets) zudem eine echte Britpop-Legende im Vorprogramm. Eine gemeinsame Split-Single erscheint Anfang 2024 auf Tapete Records. Anschließend kurz nach Hause, ein wenig frischmachen – und dann führt der Weg zurück ins Knust, dort nämlich lassen Grandseigneur Bernd Begemann & die Befreiung (29.12., 24,10 Euro) das Jahr stimmungsvoll ausklingen.

Zum Jahresausklang: Konzerte von Extrabreit und Die Happy

Bevor 2023 mit Bleigießen, Böllern und Berlinern standesgemäß verabschiedet wird, kann man es noch mal krachen lassen. Wer die Wahl hat, der hat leider auch die Qual. Da sind zum einen Extrabreit (30.12., Markthalle, ausverkauft), die wie gewohnt am Vorabend des Jahresendes zur Hitgala laden. Zur gleichen Zeit geben Die Happy (30.12., 36 Euro) im Gruenspan dem Crossover-Zossen die Sporen. In diesem Sinne: einen rockigen Rutsch ins neue Jahr!