So wird HipHop in Hamburg gefeiert: Tickets für Samy Deluxes Festival gewinnen!

In den nächsten Tagen und Wochen stehen wirklich so einige HipHop-Highlights in Hamburg auf dem Plan, um den 50. Geburtstag angemessen zu zelebrieren. MOPOP hat den Überblick:

„50 Years Of HipHop“ (11./12.8.):

Heute und morgen steigt eine große Party vom Kulturpalast Harburg (Rieckhoffstraße 12). Ab 19.30 Uhr (Tickets ab 35 Euro) kann man heute die Shows vom Hamburger Rapper Kwam.E, dem Female MC Die P aus Bonn und Nine erleben. Morgen ab 12 Uhr (Tickets ab 7 Euro) geht es dann am selben Ort mit einer Graffiti-Jam (mit Jase1 und Stok La Rock), einem Talk mit der deutschen Rap-Legende Cora E., HipHop-Journalist Falk Schacht oder Sonny Tee – und DJ-Gigs von etwa Dusty Donuts weiter.

„Blockparty Deluxe – Rap & Graffiti – by Samy Deluxe“ (13.8.):

Samy Deluxe bringt heute nicht nur sein neues Album „Hochkultur 2“ bei Universal heraus, kommenden Sonntag feiert er ab 14.30 Uhr (Tickets ab 59 Euro) auch seine Blockparty auf dem Gelände am Fernsehturm (Lagerstraße). Geladene Gäste sind R.A. The Rugged Man, Morlockk Dilemma, Immer Ready, Sonny Jim, Graffiti-Writer wie Wow 123 und viele, viele mehr! Weiter unten verlosen wir auch noch Tickets!

„Old But Gold“-Festival (19.8.):

Die Partyreihe ist etabliert, nun gibt’s am 19. August auch ein ganzes Festival. Das Line-up ist mit Mya, M.O.P., Fatman Scoop, Jeru The Damaja, dem Beginner Soundsystem um DJ Mad und Denyo und vielen mehr absolut hochkarätig. Wie der Name schon andeutet, ist der Einlass (ab 12 Uhr, ebenfalls auf dem Festivalgelände am Fernsehturm) erst ab 30 Plus. Die Tickets gibt’s ab 79 Euro.

„HipHop Culture Jam“ (22.8.):

Auch das Hijack im Mühlenkamp 4 hat am 22. August (ab 18 Uhr) einiges zu bieten: „Urban Art & Live Painting“ von Stok La Rock, Rakaa Iriscience von Dilated Peoples (siehe auch links) und Schmiddlfinga werden auftreten und Marc Hype oder Dusty Donuts stehen an den Turntables.

