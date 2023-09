„48h Jenfeld“: Das Musikfestival geht in die zweite Runde

Drei Tage, 17 Orte, 52 Bands – ein volles Programm! Das Musikfestival „48h Jenfeld” steht in den Startlöchern. Diesen Freitag geht’s los, geboten wird eine große Bandbreite an Musikrichtungen und Kulturen.

Geigenklänge, ein Mitmach-Trommelkreis, kolumbianische Musik oder Deutsch-Rap: Das Festival „48h Jenfeld“ bietet bei seiner zweiten Ausgabe musikalisch so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. Kaum ein Genre, das nicht irgendwo zu hören wäre. Start ist an diesem Freitag (8.9.), bis Sonntag finden in ganz Jenfeld dann mehr als 50 Konzerte statt. Und das Beste: Fürs Publikum sind alle kostenlos!

Festival hat „48h Wilhelmsburg” als Vorbild

Die Veranstalter, das „Netzwerk Musik aus Jenfeld”, haben das Festival 2022 ins Leben gerufen. Vorbild war „48h Wilhelmsburg“, das seit 14 Jahren erfolgreich auf der Elbinsel stattfindet. Steph Klingenborg, die auch das Festival in Wilhelmsburg mitorganisiert, kommt ursprünglich aus Jenfeld – für sie war schnell klar, dass dieses musikalische Stadtteilfest auch hervorragend in ihr Viertel passen würde.

Los geht’s am Freitag um 18.30 Uhr mit der Eröffnung in der Ladenzeile an der Charlottenburger Straße. Den vollständigen Timetable sowie eine Karte aller Veranstaltungsorte kann man auf der Seite von Musik aus Jenfeld finden.