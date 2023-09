Vor großem Publikum: Sohn von Marteria feiert Bühnen-Debüt

Wird der Mini-Marteria irgendwann mal so berühmt wie sein Vater? Auf jeden Fall tritt Louis in die Fußstapfen des 40-Jährigen. Vor Heimatpublikum im Rostocker Ostseestadion hat der 16-Jährige sein Bühnen-Debüt gefeiert.

„Ganz gute Kulisse für’n ersten richtigen Auftritt, oder?“, sagte Marteria am Freitagabend vor Tausenden Fans, nachdem sein 16-jähriger Sohn Louis einen Song gerappt hatte. Er war dabei unter dem Künstlernamen Luzey aufgetreten, unterstützt von seinem Vater. Am Ende lagen sich beide in den Armen.

Marteria-Sohn feier Bühnen-Debüt in Rostock

Es war das zweite Mal, dass Marteria im Ostseestadion aufgetreten ist. Vor fünf Jahren hatte der gebürtige Rostocker und glühende Fan des dort beheimateten FC Hansa Rostock zum ersten Mal in dem Fußballstadion gespielt.

Für Samstag war dort ein weiteres Konzert des Lokalpatrioten geplant. Laut Veranstaltern waren beide Konzerte mit jeweils rund 30.000 verkauften Tickets nahezu ausverkauft.