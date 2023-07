Neue Serie „Legend Of Wacken“: Die Festival-Chefs sind wirklich so!

Ich sitze auf meinem Sessel im Zeise-Kino und muss bei der Serien-Premiere von „Legend Of Wacken“ (gibt‘s ab 7.7. bei „RTL+“) unentwegt Tränen lachen. Der Grund: Ich kenne die Chefs des „Wacken Open Airs“ Holger Hübner und Thomas Jensen gut, weil ich auch mal für das größte Metal-Festival der Welt gearbeitet habe. Meine Gedanken: Das glaubt kein Mensch, aber die beiden sind wirklich so!

Thomas Jensen (l., der auch am Tag des Serienstarts seinen 57. Geburtstag feiert) und Holger Hübner (56) bei der Premiere in den Zeise-Kinos. Foto: Georg Wendt

Dass Holger Hübner auf einem etwas verbeulten Motorroller über die umliegenden Straßen des Festivalgeländes tuckert – einsam und allein – habe ich letztes Jahr noch genau so gesehen, als ich mit meinem Auto auf Parkplatz-Suche war. Sein etwas hinkender Gang, um vermutlich seine Hüfte zu schonen – Schauspieler Charly Hübner, der den alten Holger Hübner verkörpert, kann ihn perfekt kopieren. Als Holger und Thomas dann in der Serie kurz davor sind, die Hauptbühne zu betreten, um die 85.000er-Crowd zu begrüßen (eigentlich ein ziemlich aufregender Moment!), ist Holger in sein Handy vertieft. Auch das habe ich regelmäßig erlebt. In Meetings neigt er dazu, sehr viel auf seinem Laptop herumzutippen. Aber was bleibt ihm auch anderes übrig? Dieser Mann kriegt am Tag bestimmt tausende wichtige Emails. Und dann natürlich Thomas Jensen: Er ist die Rampensau, der laute Schnacker, gibt die ganzen Interviews. Natürlich ist es dann auch er, der auf der Bühne (seine alte Version wird von Aurel Manthei verkörpert) die Ansage macht – Holger wirft nur nuschelig-wortkarg zwischendrin etwas ein. Als dann kurz danach der berühmte Schädel über der Bühne nicht brennt, will Holger – der Strippenzieher, der Macher, das Mastermind – das natürlich selbst regeln und reparieren. Auch absolut typisch für ihn – leider kriegt er dabei einen Stromschlag.

Holger Hübners und Thomas Jensens Eigenarten sind perfekt dargestellt

Als er dann im Krankenhaus im Koma liegt, versucht Thomas verzweifelt, ihn durch die Erzählung ihrer Wacken-Geschichte, ins Hier und Jetzt zurückzuholen. Die Zuschauer:innen können durch die Serie miterleben, wie das Festival von einer einstigen Schnapsidee in der 80er-Jahre-Dorf-Tristesse zu einer heutigen Weltmarke aufgestiegen ist – natürlich mit einer ordentlichen Portion Fiktion!

So fährt Holger Hübner immer durch die Seitenstraßen des Festivalgeländes, er wird grandios verkörpert von Charly Hübner. Foto: Florida Film/RTL+

Ich habe die jungen Versionen der beiden Männer (verkörpert von Sammy Scheuritzel und Sebastian Doppelbauer) nicht kennengelernt – aber dass Thomas bevor er Metalhead Punk war, das weiß ich. Und dass Holger minutiös die Spritgeld-Kosten ausrechnet, kann ich mir absolut vorstellen.

Für alle Liebhaber:innen des „Wacken Open Airs“ ist die Serie ein Muss

Die neue Serie „Legend Of Wacken“ ist eine Geschichte über wahre Freundschaft, Norddeutschland, wie man es liebt (so köstlich etwa, dass Detlev Buck Bauer Trede verkörpert, dem der Wacken-Acker gehört!), tiefste Leidenschaft für Musik und den DIY-Charakter, aus der Langeweile heraus etwas Großes zu erschaffen. Für alle Leute, die dieses einzigartige und skurrile Festival und Dorf so ins Herz geschlossen haben wie ich, ein absolutes Muss!

Holger Hübner (l., Charly Hübner) und Thomas Jensen (Aurel Manthei) nachdem Holger Hübner einen Stromschlag bekommen hat. Foto: Florida Film/RTL+

Nur Holger und Thomas, ihr müsst mir dann noch mal erzählen, ob euch wirklich eine Rocker-Gang dazu genötigt hat, Wurstwasser mit Schuss zu trinken. Und Holger hat doch nicht wirklich bei Nacht im Wackener Freibad ekstatisch zu Iron Maiden abgerockt, oder? Außerdem glaube ich nicht, dass Lemmy Kilmister Holgers Koma-Erscheinung wäre. Bei Thomas absolut, aber bei Holger wäre das definitiv Doro Pesch – oder gleich alle Mitglieder der Bands Fury und Santiano zusammen. Aber darüber sehe ich gerne hinweg!