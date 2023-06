Das wird heavy: „The First International Vinyl Club“ goes Metal

Bei Uwe im Klubhaus St. Pauli dreht sich wieder alles um jene Scheiben, die die Welt bedeuten: Bernd Jonkmanns und Yared Dibaba laden zum „The First International Vinyl Club“. Heute steht die Schallplatten-Talkrunde ganz im Zeichen von Heavy Metal.

Er geht bereits ins vierte Jahr, der erste internationale Club in Sachen Vinyl. Am Vorabend der Pandemie gestartet, war schon die Premiere zum Thema „schönste Record-Stores der Welt“ ein voller Erfolg. Selbst die Zwangspause konnte der Veranstaltung nichts anhaben. Vinyl ist und bleibt ein Thema, oft totgesagt, dabei doch niemals kleinzukriegen.

Bernd Jonkmanns (r.): Fotograf, Plattensammler und Initiator von „The First International Vinyl Club“. Mit Alf Burchardt hat er schon mehrere Musikbücher geschrieben.

Der Mann, dem Vinylfans die Idee vom „The First International Vinyl Club“ zu verdanken haben, ist vom Fach – und, wie er selbst sagt, vinylverrückt seit Teenager-Tagen. Dabei ist Bernd Jonkmanns, hauptberuflich Fotograf, nicht allein beim Diggen (Slang-Begriff für etwa „seltene Schallplatten ausgraben“) und Hören geblieben. Mit Büchern wie „Record Stores“, „Sounds Of Hamburg“ und „Hamburg Calling“ hat er bereits einiges an schmökerintensivem Lese- und Guckstoff in Sachen Schallplatten und ihrer Historie veröffentlicht, die beiden Letzteren in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Autor Alf Burchardt.

„The First International Vinyl Club“ gibt es schon seit vier Jahren. Weitere Termine dieses Jahr sind am 12.10. und 23.11. Foto: Bernd Jonkmanns

In der kommenden Ausgabe des Vinylclubs widmet er sich nun einem der populärsten, widerstandsfähigsten, vielseitigsten und lautesten Genres überhaupt, dem Metal. Wie gewohnt führt Jonkmanns zusammen mit Moderator Yared Dibaba durch den Abend, die Gäste sind auch diesmal schillernd: Einer der Wacken-Gründer Holger Hübner, Katti Kathrin Schulte, Sängerin und Bassistin bei der Crust-Punk-Band Yør, Rockröhre Jutta Weinhold, in ihrer Karriere in Bands wie Amon Düül II, Zed Yago und Velvet Viper aktiv, Maschine, Moderator für „Radio Bob!“ und beim Wacken-Festival, und Christian Kind, Chef der Plattenkiste, eines der wichtigsten Record-Stores für Hardrock und Metal im Norden.

Wacken-Gründer und selbst auch manchmal DJ: Holger Hübner. Er und weitere sind diese Woche zu Gast bei „The First International Vinyl Club“. Foto: ICS

Diskutiert werden die essentiellen Fragen rund ums Genre: Was macht Metal so besonders? Warum bleibt man ein Leben lang Fan? Wie haben sich aus Hardrock so viele Metal-Spielarten entwickelt? Und kann es ein Leben ohne „The Number Of The Beast“ oder „Master Of Puppets“, „Paranoid“ oder „Breaking The Law“ geben? Natürlich gibt es jede Menge Metal-Klassiker und Lieblingssongs vom Plattenteller.

Uwe (Klubhaus St. Pauli): 8.6., 19 Uhr, 10 Euro