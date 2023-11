Vergewaltigung und Missbrauch: Heftige Vorwürfe gegen US-Rapper Sean Combs

US-Rapper und Plattenproduzent Sean Combs (54) sieht sich mit einer Zivilklage wegen Vergewaltigung, Missbrauch und Körperverletzung konfrontiert. Die US-Sängerin Cassie (37), eine frühere Freundin des Hip-Hop-Moguls, reichte die Klage am Donnerstag bei einem Bundesgericht in New York ein. Combs wies die Vorwürfe über seinen Anwalt zurück.

Die Klägerin, mit bürgerlichem Namen Casandra Ventura, wirft Combs während ihrer jahrelangen Beziehung unter anderem sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung, Einschüchterung und körperliche Gewalt vor. In der 35 Seiten langen Anklageschrift werden zahlreiche schwere Vorwürfe erhoben.

Sean Combs wehrt sich gegen „ungeheuerliche“ Vorwürfe

„Nach Jahren von Schweigen und Dunkelheit bin ich endlich so weit, meine Geschichte zu erzählen“, heißt es in einer Mitteilung der Klägerin, die der dpa vorliegt. Sie wolle über das erlebte Trauma sprechen, auch um damit anderen Opfern von Gewalt und Missbrauch in Partnerschaften zu helfen.

Combs weise diese „widerlichen und ungeheuerlichen“ Vorwürfe entschieden zurück, teilte sein Anwalt Ben Brafman mit. Ventura habe damit gedroht, ein Buch über ihre Beziehung zu schreiben und 30 Millionen Dollar von Combs verlangt. Der Rapper habe dies als „offensichtliche Erpressung“ abgelehnt, schreibt Brafman. Venturas Anwalt, Douglas Wigdor, entgegnete in einer Mitteilung, dass Combs der Sängerin Geld geboten habe, um die Klage zu verhindern. Ventura habe dies abgewiesen.

Laut der Klageschrift lernte Ventura als 19-Jährige im Jahr 2005 den damals 37 Jahre alten Musiker kennen. Combs habe sie bei seinem Label Bad Boy Records unter Vertrag genommen. Während ihrer langjährigen Beziehung, die 2018 endete, habe er sie unter anderem mit Drogen, Misshandlungen und Androhung von Gewalt kontrolliert. Im Rahmen ihrer Klage verlangt Ventura Entschädigungszahlungen in nicht genannter Höhe.

Rapper Combs („Bad Boy for Life“, „I’ll Be Missing You“), der auch als Schauspieler und Geschäftsmann tätig ist, zählt zu den erfolgreichsten Vertretern der Hip-Hop-Branche. Bei der Vergabe der MTV Video Music Awards im September wurde Combs als Pionier und für seine einflussreiche Karriere mit dem „Global Icon Award“ ausgezeichnet. (dpa/mp)