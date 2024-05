„Kenne ich, kenne ich! Die hab ich schon gesehen, da waren die noch komplett unbekannt – damals in Club XYZ!“ Sätze wie diese sagen Musik-Fans ja gerne, wenn sie zeigen wollen, dass sie sich so richtig gut auskennen. Ist aber ja auch was ganz besonderes, wenn man einen späteren Superstar gesehen hat, als er oder sie noch Newcomer war. Genau diese Gelegenheit bietet jetzt das Festival „Mucke bei die Fische“!

Ed Sheeran ist ein gutes Beispiel. Als der sein erstes Konzert in Hamburg spielte, kannte ihn kaum ein Mensch. Und wer damals – 2011 beim „Reeperbahn Festival“ – dabei war, erzählt heute begeistert, er habe miterlebt, wie eine Weltkarriere startete. Heute ist er ein Megastar, der die größten Arenen mehrfach hintereinander ausverkauft.

Auch Ed Sheeran hat mal klein angefangen – in Hamburg!

So in der Art soll das auch mit „Mucke bei die Fische“ laufen: Das Showcase-Festival im Molotow präsentiert am Samstag sechs Newcomer-Acts, die bald auf den großen Bühnen stehen könnten.

In diesem Jahr sind das die 18-jährige belgische Singer/Songwriterin ISE, die irische Power-Pop-Band The Love Buzz, Marathon, Really Good Time, Bnny und Mali Velasquez. Hingehen – dann ist man dabei gewesen! (nr)

Molotow: 11.5., 20 Uhr, 24,90 Euro

