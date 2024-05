Überraschungs-Tour: Beatsteaks kommen nach Hamburg – gleich zwei Mal!

Mitte April überraschten die Beatsteaks ihre Fans mit der Ankündigung des ersten Albums seit sieben Jahren – jetzt haben sie noch einen drauf gesetzt: Die Berliner gehen diesen Sommer gleich zwei Mal auf Tour!

„Angesichts der aktuellen politischen Entwicklung, dem Erstarken von Parteien aus dem rechtsradikalen Spektrum und den zunehmenden Rassismus in unserer Gesellschaft, wollen wir das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden“, beginnt die am Montag geteilte Ankündigung der deutschen Punk-Band Beatsteaks.

Für „Solidarity“: Beatsteaks gehen auf AJZ-Tour

Was die fünf Bandmitglieder vorhaben? Konzerte spielen und damit gleichzeitig „diejenigen unterstützen, die durch die Entwicklung starken Gegenwind erfahren“ – die Autonomen Jugendzentren (AJZs). Los geht es am 3. Juni in Berlin im La Cases Hellersdorf. Nach mehreren weiteren Stationen folgt dann der Auftritt am 17. Juni in Hamburg in der Roten Flora. Der Vorverkauf beginnt am Dienstag, 14. Mai ab 10 Uhr. Für das Konzert in der Roten Flora wird es jedoch nur Tickets an der Abendkasse geben. „Wir hoffen auf Nachahmer/innen und darauf, dass etwas entsteht: Solidarity!“, so das Ende der Ankündigung.

Am 28. Juni erscheint das neue Studioalbum „Please“ der Beatsteaks – sieben Jahre nach dem 2017 veröffentlichten Album „Yours“. Die im April erschienene Single „Detractors“ bietet schon den ersten Vorgeschmack auf das kommende Album. Direkt im Anschluss an ihre AJZ-Tour geht es für die Band dann auch auf „Please“-Tour. Das bereits ausverkaufte Abschlusskonzert der Tour findet am 5. Oktober in der Edel-Optik-Arena in Hamburg statt. (mp)