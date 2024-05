Kultrocker Billy Idol schwärmt von den 80er-Jahren: „Es gab tonnenweise Sex und Drogen“

Kultrocker Billy Idol („White Wedding“, „Eyes Without A Face“) landete in den 80er-Jahren seine größten Hits und hat das Jahrzehnt nicht nur beruflich voll ausgekostet.

„Es war ein riesiger Spaß“, erzählte der 68-Jährige. „Das war vor dem Internet, bevor jeder ein Handy mit einer Kamera hatte. Die Leute konnte zwar sehen, was du machst, aber sie haben nicht dauernd Fotos gemacht. Heute können sie ihr Handy rausholen und dich einfach filmen. Damals hatte man nicht dieses Gefühl, dass man ständig beobachtet wurde. Alles war erlaubt.“

„Das war der Zeitpunkt, an dem die Sache mit der freien Liebe vorbei war“

Laut Idol, dessen Kultalbum „Rebel Yell“ kürzlich in einer Jubiläums-Neuauflage mit zuvor unveröffentlichten Songs erschienen ist, waren die 80er-Jahre ein sexuell sehr freizügiges Jahrzehnt. „Aids tauchte schon am Horizont auf, aber die meisten heterosexuellen Menschen hat es nicht gekümmert, bis Magic Johnson es Anfang der 90er-Jahre bekommen hat. Das war der Zeitpunkt, an dem die Sache mit der freien Liebe vorbei war. Aber in den 80ern ging das weiter, was schon in den 60ern und 70ern los war. Es gab freie Liebe und tonnenweise Sex und Drogen, alles zur gleichen Zeit“, erzählte der britische Sänger, der später einen Drogenentzug machte. „Und das hat die Musik und die Mode und alles befeuert.“

Foto: picture alliance / NDZ/STAR MAX/IPx | NDZ/STAR MAX/IPx Billy Idol schwärmt von den 80er-Jahren (Archivbild)

Sein Sohn Willem, der 1988 geboren wurde, habe ihm gesagt, er hätte das Jahrzehnt gern miterlebt. Idol amüsierte sich darüber. „Ich muss ihm dann versuchen zu erklären, dass die Leute damals der Meinung waren, es sei Mist“, sagte er. „Teil unseres Jobs war zu beweisen, dass das, was wir in den 80ern gemacht haben, Bestand hatte. Es war echte Musik. Es war ein anderer Stil als in den 60er und 70ern, aber es war genauso wichtig und genauso gut.“

Das könnte Sie auch interessieren: Country-Star Kacey Musgraves feiert Hamburg-Comeback – so genial kontert sie einen Fan

Bevor der Brite, der seit mehr als 40 Jahren in den USA lebt, auch dank der Unterstützung des Musiksenders MTV zum Weltstar wurde, hätten viele Radiosender seine Songs nicht spielen wollen. „Wir hatten mit dem Album ,Rebel Yell‘ viel zu beweisen“, erinnerte sich Idol. „Ich bin mir sicher, Madonna hatte dasselbe Gefühl. Ich bin überzeugt, Michael Jackson empfand es genauso. Wir müssen alle dieses Gefühl gehabt haben, dass wir zeigen müssen, wofür dieses Jahrzehnt steht.“