Überraschung! Wacken Open Air verkündet neue Namen für 2024

Einmal im Jahr verwandelt sich das beschauliche Örtchen Wacken im Kreis Steinburg zur Hauptstadt der Metal-Fans dieser Erde. Die ersten Musiker:innen und Bands für 2024 sind schon bekannt – jetzt haben die Veranstalter einen ganzen Schwung neuer Namen angekündigt.

Kenner:innen wissen: Schwarz ist die Lieblingsfarbe so ziemlich aller Metalheads, an jedem Tag in jedem Jahr. Weil an diesem Freitag (24. November) der sogenannte „Black Friday“ stattfindet, der Tag nach dem Erntedankfest der USA, haben die Wacken-Veranstalter passend dazu die Chance für neue Ankündigungen genutzt.

Wacken Open Air: Rock-Legende Suzi Quatro feiert Debüt

So feiert Rockröhre Suzi Quatro im kommenden Jahr ihre Premiere auf dem Wacken Open Air. „Ein Traum wird wahr“, hieß es von den Veranstaltern. Die 73 Jahre alte Rocksängerin aus Detroit lebt mittlerweile mit ihrem Ehemann in Niendorf – und hat bisher fast drei Millionen Platten verkauft. Ihre erfolgreichste Zeit hatte Suzi Quatro in den 1970er Jahren mit Hits wie „Can the Can“, „If You Can’t Give Me Love“ oder „She’s in Love with You“.

Auch die Extreme-Metaller von Cradle of Filth geben sich im kommenden Sommer in Wacken die Ehre. Mit ihrem Mix aus Black, Symphonic und Death Metal passen die Briten passgenau zum Motto „Schwarz“. Ihr aktuelles Album „Existence Is Futile“ landete 2021 auf Platz neun der deutschen Charts.

Zu den weiteren Ankündigungen gehören die deutsche Death Metal-Band Necrotted, die ungarische Celtic-Punk-Band Paddy and the Rats sowie die Frankfurter Band Tankard. Die Thash Metaller sind vor allem durch ihre Version der Vereinshymne von Eintracht Frankfurt („Schwarz-weiß wie Schnee“) bekannt geworden.

Fans, die noch kein Ticket haben, blicken allerdings in die Röhre: Alle Karten für das Wacken Open Air 2024 sind schon längst restlos ausverkauft.