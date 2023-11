Triggerwarnung in der Popmusik: Leith Ross machte den Anfang – und kommt nächste Woche in die Nochtwache

„We’ll Never Have Sex“: Wenn man den Song von Leith Ross auf Spotify aufruft, sieht man, dass er schon mehr als 60 Millionen Mal gespielt wurde. Absolut beachtlich! Und beim Titel denkt man sich vielleicht, dass es da eher einen lustigen Hintergrund gibt – à la Spaßpunk von The Offspring oder der Bloodhound Gang etwa. Das ist aber leider die ganz falsche Fährte.

In dem Song verarbeitet Leith Ross nämlich explizit Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt. Deswegen versah Leith Ross den Song auch mit einer Triggerwarnung – man kennt das ja schon von journalistischen Beiträgen -, aber in der Popmusik hat es so etwas noch nie gegeben. Mit sehr sanfter Stimme – fast flüsternd – und einem zurückhaltenden Gitarrenspiel schildert Leith Ross verschlüsselt, was geschehen ist. Und erinnert dabei musikalisch an eine Phoebe Bridgers oder auch an einen Elliott Smith.

Der Song löste auf TikTok dann wiederum einen ganze Bewegung aus: Viele tausende Nutzer:innen schilderten im Zusammenhang mit ihm auch ihre eigenen Erfahrungen. Der südafrikanische Sänger, Youtuber und Schauspieler Troye Sivan coverte den Song daraufhin sogar, sodass der Hype noch größer wurde. So lassen sich auch die Millionen Streams erklären.

Mittlerweile hat Leith Ross auch das Debütalbum „To Learn“ veröffentlicht. Darauf befinden sich weitere echte Geschichten mit den unterschiedlichsten Gefühlswelten. Mit dem Songwriting trifft Leith Ross einen sensiblen Nerv und leistet richtige und wichtige Arbeit, was das Publikmachen von schwierigen Themen betrifft, über die aber geredet werden muss. Kommenden Mittwoch spielt Leith Ross in der Notwache – wer auf tiefgründiges Songwriting aus Kanada steht, sollte dieses Konzert auf keinen Fall verpassen.

Übrigens: Leith Ross identifiziert sich als queer, non-binär und transgender, deswegen verzichten wir in diesem Artikel auf ein Pronomen und nennen immer den vollen Namen.

Nochtwache: 15.11., 20.30 Uhr, 24 Euro

