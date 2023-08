Security will nicht, dass Fan mitsingt: Adele unterbricht Konzert

Fans, die auf Konzerte gehen, um dort Spaß zu haben, mitzutanzen und die Hits ihrer liebsten Stars mitzusingen: So weit, so normal, so geschehen auch bei einem Adele-Konzert in Las Vegas. Bloß der Security gefiel das nicht. Das wiederum sorgte beim Superstar für Ärger.

Die Wochenenden in Las Vegas stehen ganz im Zeichen von Adele. Seit dem vergangenen November ist die 35 Jahre alte Sängerin mit ihrer Show „Weekends with Adele“ in der Glanz- und Glamour-Wüstenstadt zu Gast. Am vergangenen Samstag sah sich Adele dazu gezwungen, ihre Show kurzzeitig unterbrechen, wie ein im Internet aufgetauchtes Video zeigt.

Adele verteidigt Fan: „Ihr seid hier, um Spaß zu haben“

„Was ist da los?“, fragte Adele in die Menge und zeigte auf einen Fan, der die Aufmerksamkeit der Security auf sich gezogen hatte. „Was ist mit dem jungen Mann los, der hier belästigt wird, seitdem er aufgestanden ist?“

Die Szene spielte sich während des Songs „Water Under The Bridge“ ab, den die Britin extra unterbrach. „Könnt ihr ihn bitte in Ruhe lassen“, forderte sie anschließend.

„Er ist hier, um Spaß zu haben! Ihr alle seid hier, um Spaß zu haben!“, sagt Adele noch unter großem Applaus der übrigen Zuschauer:innen, ehe sie sich für die kurze Unterbrechung entschuldigt und mit dem Lied weitermacht.

Wie das US-Promiportal „TMZ“ berichtet, sind auch Videos aufgetaucht, die den Fan zeigen. Er sei demnach aufgestanden und habe lauthals mitgesungen, wodurch sich andere Menschen offenbar deutlich gestört gefühlt hätten – bis die Security vorläufig eingriff. Adele setzte ihre Show nach der kleinen Pause fort und sang unter anderem noch Hits wie „Skyfall“, „Set Fire to the Rain“, „Someone Like You“ oder „Rolling in the Deep“.