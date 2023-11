RIN ist einer der erfolgreichsten deutschen Rap-Künstler, Sprachrohr einer ganzen Generation, Trap-Überflieger – und in seiner Heimat gerade ständig in den Schlagzeilen. Gar nicht mal, weil er demnächst seine große Tour startet …

In Baden-Württemberg wird am laufenden Band über ihn berichtet. Und zwar ganz bodenständig, gar nicht mal Bling-Bling: Stadtführer war RIN vor ein paar Tagen, schreibt die „Ludwigsburger Kreiszeitung“, hat TV-Moderator Kai Pflaume die Altstadt seines Heimatorts Bietigheim-Bissingen gezeigt.

Endlich: RIN startet seine Tour in der Sporthalle Hamburg

Das Mercedes-Benz-Museum in Bad Cannstatt hat er sich auch gerade angeguckt, so die „Stuttgarter Zeitung“. Die weiß außerdem, dass er im Stuttgarter Dorotheen-Quartier eine Kollektion mit „Hugo Boss“ gelauncht hat. Na, läuft ganz ordentlich für den 29-Jährigen.

Und jetzt kann er auch endlich seine Tour nachholen, die im Frühjahr ausfallen musste. Donnerstag geht’s in Hamburg los. Die Tickets sind (bis auf sehr wenige Resttickets) ausverkauft – wir haben aber noch ein paar auf Halde! (NR)

Sporthalle: 23.11., 20 Uhr, Support: Levin Liam, Souly

Tickets für RIN in Hamburg zu gewinnen!

Die MOPO verlost 2 x 2 Tickets für das Konzert von RIN nächsten Donnerstag in der Sporthalle. Wer gewinnen will, schickt am Freitag (17.11.) bis 15 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff „RIN“ an [email protected] und beantwortet folgende Frage richtig: Aus welcher Stadt in Baden-Württemberg kommt der Rapper?

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb.