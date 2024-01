Radiohead-Fans! Thom Yorke kommt im Sommer mit The Smile nach Hamburg

Schöne Überraschung (auch) für alle Radiohead-Fans: Diese Nachrichten dürften ein Lächeln in ihre Gesichter zaubern, versprechen sie doch das komplette Paket The Smile.

Erst vorgestern erschien mit „Friend Of A Friend“ eine Single des Bandprojekts von Thom Yorke, Jonny Greenwood (beide Radiohead) und Tom Skinner. Am 26. Januar kommt das Album „Wall Of Eyes“ raus (XL Recordings), das unter anderem in den Londoner „Abbey Road“-Studios aufgenommen und von Sam Petts-Davies produziert wurde.

Im Juni: Erste Deutschland-Tour von The Smile

Und im Sommer geht die Band zum ersten Mal auf Deutschland-Tour! Am 8. Juni will das Trio im Hamburger Stadtpark auftreten. Tickets gehen morgen in den regulären Vorverkauf. (NR)

Stadtpark: 8.6., 19.30 Euro, 64,15 Euro

Start des regulären Vorverkaufs: 12.1., 10 Uhr