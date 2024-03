Queens of the Stone Age kommen zurück nach Hamburg!

Sie sind laut, rockig – und sie kommen nach Hamburg! Queens of the Stone Age gehören zweifellos zu den ganz Großen in der Rockwelt. Mit ihrem Studioalbum „In Times New Roman…“ sind sie seit vergangenem Jahr auf Tour – und treten auch in Hamburg auf.

Im Juni 2023 brachten die Queens of the Stone Age mit „Times New Roman…“ ihr bislang achtes Album heraus. Gleich im Anschluss waren die Fünf zur großen Welttournee „The End is Nero“ aufgebrochen, die sie im Herbst auch nach Europa – unter anderem nach Frankfurt, Berlin und Düsseldorf – führte.

Queens of the Stone Age treten in Hamburger Sporthalle auf

Das soll es aber noch nicht gewesen sein: Im Sommer kehrt die legendäre Rockband zurück nach Deutschland – dieses Mal nach Hamburg! Am 11. Juni 2024 tritt die Band rund um Frontmann Joshua Homme um 20 Uhr in der Hamburger Sporthalle auf die Bühne. Tickets sind ab 69,40 Euro zu kaufen.

Seit ihrer Gründung 1996 haben sich Queens of the Stone Age in der Rockwelt einen großen Namen gemacht. Zu ihren größten Erfolgen gehört dabei ihr drittes Studioalbum „Songs for the Deaf“ aus dem Jahr 2002. Der darauf erschienen Hit „No one knows“ bescherte der Band nicht nur einen Platz auf der „Billboard Hot 100“-Liste, sondern im Jahr 2003 auch eine Grammy Nominierung. Nachdem sie mit ihrem siebten Werk „Villains“ einen kleinen Ausflug in die Welt der Pop-Sounds gemacht haben, sind sie 2023 mit „In Times New Roman…“ zu ihren Rock-Wurzeln zurückgekehrt. (mp)