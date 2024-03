Neues Album, große Tour: Nick Cave & The Bad Seeds kommen im Herbst nach Hamburg

Erst vor ein paar Tagen hat Nick Cave ein neues Album mit seiner Band The Bad Seeds angekündgt – und schon legt er nach. Mit den Songs von „Wild God“ geht der Musiker auch auf Tour. Und kommt natürlich auch nach Hamburg.

„Wild God“, die 18. Platte von Nick Cave & The Bad Seeds, wird am 30. August veröffentlicht. Mit dem Titeltrack gibt es schon jetzt einen ersten Vorgeschmack: düster und doch hoffnungsvoll-warm, emotional und erzählend. Und wie immer seit ihrer Gründung vor mehr als 40 Jahren, schafft es die Band auch diesmal, ihren Sound neu zu erfinden.

Die Platte „Wild God“ erscheint am 30. August

„Ich hoffe, das Album hat die gleiche Wirkung auf die Hörer, die es auf mich hatte“, hat Nick Cave im Vorfeld seinem Label PIAS gesagt. „Es dröhnt aus den Lautsprechern – und ich werde sofort mitgerissen.“ Es sei eine komplizierte Platte, so der 66-Jährige, aber sie sei auf beste Art ansteckend.

„Wenn wir ein Album machen, gibt es nie einen Masterplan. Es spiegelt immer vielmehr den emotionalen Zustand der Schreiber und Musiker wider, die sie eingespielt haben“, sagt Nick Cave. „Wenn ich mir das hier anhöre, scheint es mir, als wären wir glücklich.“

Nick Cave & The Bad Seeds: Hamburg-Konzert am 8. Oktober

Und jetzt will der Australier auch seine Fans glücklich machen – und auf große Tour gehen. Am 8. Oktober treten Nick Cave & The Bad Seeds in Hamburg in der Barclays-Arena auf. Als Support sind Dry Cleaning mit dabei. Der Kartenvorverkauf startet am 21. März (10 Uhr) exklusiv bei Eventim.

„Wenn ich den Song ,Wild God‘ höre, zaubert das ein verdammt großes Lächeln auf mein Gesicht“, sagt Cave über die Single. Und wer sie gehört hat, kann dem vermutlich nur zustimmen.