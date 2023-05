„MS Dockville“-Festival: Das Programm wird immer fetter

Die Vorfreude auf die Festival-Saison 2023 wächst und wächst. Sonne satt und blauer Himmel machen Lust auf lange Nächte mit Musik und guten Menschen. Das sieht auch das „MS Dockville“-Team so – und hat einen ganzen Schwung neuer Acts veröffentlicht.

Und so wird nicht nur die Vorfreude immer größer, auch das Line-up wird immer fetter! Wenn das dreitägige Festival am 18. August in Wilhelmsburg startet, werden weit mehr als 100 Acts dabei sein: Geheimtipps und Newcomer:innen stehen ebenso auf dem Programm wie große nationale und internationale Namen. Und alles „natürlich paritätisch gebucht“, wie das Team sagt.

„MS Dockville“: 18. bis 20. August in Hamburg

Erwartet werden Arlo Parks, Black Sea Dahu, OG Keemo, Danger Dan, Giant Rooks, Paula Hartmann, Sharktank, Schmyt, Kytes, Noga Erez, Girl In Red, Blond und viele andere mehr. Mehr als zwölf Bühnen sollen in diesem Jahr bespielt werden. Das Line-up ist vielfältig und „auf kein Genre festgelegt“, so die Festival-Macher:innen. Es habe aber „Schwerpunkte in Indie, HipHop und elektronischer Musik“. Unter anderem gibt es jeden Tag mehrere DJ-Sets.

Dazu wird auch diesmal wieder ein sattes non-musikalisches Programm angeboten: Workshops, Lesungen – neben einigen anderen schaut Sebastian „El Hotzo“ Hotz vorbei und stellt seinen Roman „Mindset“ vor, Comedy mit Acts wie Parshad, dazu lädt „Kampf der Künste“ zum Poetry Slam.

Foto: Alexandra Waespi Arlo Parks steht am Sonntag, 20. August, auf der Bühne.

Und weil vor dem „MS Dockville“ immer das „MS Artville“ steht, kann man beim Festival natürlich auch viel Kunst gucken – diesmal unter dem kuratorischen Thema „Streifzüge“. Noch werden Künstler:innen gesucht, auf msartville.de läuft derzeit ein „Call for Artists“.

Tickets gibt’s für einen, zwei oder alle drei Tage – bis Montagmittag (22.5., 12 Uhr) noch günstiger, danach werden die 3-Tage-Tickets im „Kopf und Steine“-Shop ein bisschen (5 Euro) teurer. Ein Tagesticket für Freitag kostet 74 Euro, für Samstag 79 Euro und für Sonntag 69 Euro. Das 3-Tage-Ticket gibt es für 174 Euro (ohne Camping) beziehungsweise 199 Euro (mit Camping). Neu ist das Zwei-Tage-Ticket: Wer Freitag und Samstag zum „MS Dockville“ möchte, zahlt 129 Euro, wer Samstag und Sonntag zum Festival will, ist mit 119 Euro dabei. Der Sommer kann kommen.

„MS Dockville“: 18.-20.8., Reiherstieg-Gelände in Wilhelmsburg, Programm, Infos und Tickets: msdockville.de