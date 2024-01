Konzert-Kracher: Frank Turner präsentiert neues Album bei zwei intimen Shows in legendärem Kiez-Club

Am Mittwoch erst hat Frank Tuner auf seinen Social-Media-Kanälen rausgehauen, dass er „große Neuigkeiten“ habe. Was genau, das wollte er noch nicht verraten. Aber jetzt: Er wird sein neues Album in Hamburg vorstellen! Bei gleich zwei exklusiven Konzerten in einem Club auf dem Kiez!

„I love Molotow and I’m gutted to hear about what’s been happening there. Molotow must stay.“ Diese Message schickte der Punkrock-Singer/Songwriter vor kurzem an seine knapp 200.000 Instagram-Follower. Kein Wunder also, dass es ihn zum Release seiner neuen Platte nach Hamburg zieht! „Undefeated“ soll am 3. Mai rauskommen – zwei Wochen später präsentiert Frank Turner die Songs live im Molotow. Dort wird es am 17. Mai eine Matinee-Show im Club und eine Abend-Show im Backyard geben.

Frank Turner am 17. Mai mit zwei exklusiven Shows im Molotow

Gerade in Zeiten in denen die Clubkultur nicht nur in Deutschland bedroht ist und immer mehr unabhängige Venues schließen müssen sei es für Turner eine Ehrensache, sein neues Album an einem so musikgeschichtlichen Ort mit seiner ganz eigenen Atmosphäre live vorzustellen, so der Veranstalter. Tickets für die Konzerte gibt es ab sofort im Bundle je mit einem Album via frank-turner.backstreetmerch.com.

Wer ihn in diesem intimen Rahmen erleben will, muss aber schnell sein: Frank Turner füllt sonst eigentlich die ganz großen Hallen.

Molotow: 17.5., Matinee- und Abend-Show, je 45,99 Euro (inkl. Album)