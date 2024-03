H. P. Baxxter: Zum runden Geburtstag spricht er über Partys – und Botox!

How much is the Fish? Keiner weiß es. Aber die meisten wissen, wer diese elementare Frage gestellt hat: Hans Peter Geerdes aus Leer, Ostfriesland, bestens bekannt als H. P. Baxxter. Kaum zu glauben: Der Scooter-Frontmann wird auch nicht jünger – er feiert am Samstag seinen 60. Geburtstag.

Wie bitte, 60 Jahre? Auch für H. P. klingt das völlig surreal: „Als das mit Scooter losging, wurde ich 30. Da dachte ich schon: Mensch, ganz schön alt für die ,Bravo‘ und so. Und seitdem besteht mein Leben zum Großteil aus Studio, Bühne, irgendwelchen Clubs. Es dreht sich alles um Musik, viel auch um Party und so, und das hat sich auch nie großartig verändert.“

Der optisch nahezu alterslose Feier-Profi muss sich an die Zahl erst mal gewöhnen. „Das ist schon eine Zäsur. Aber auch nicht so, dass ich in Depression verfallen bin.“ Man ist ja eh so alt, wie man sich fühlt. Und H. P. fühlt sich wie Anfang 40. Dank regelmäßigen Sports (Joggen!) ist er momentan ziemlich fit. Und gegen Augenringe und andere Alters-Erscheinungen hat er auch was in petto, wie er ganz unverblümt zugibt: „Manchmal, so alle drei Monate – nutze ich ein bisschen Botox, damit man nicht zu verknittert aussieht.“

Ende März gehen Scooter auf Tour

Eine Auszeit von Scooter war für H.P. Baxxter nie eine Option. „Ich hatte auch Angst davor, sonst den Anschluss zu verlieren. Lieber stoisch weitermachen.“ Vor allem die legendären Live-Shows machen Hans Peter richtig Spaß: „Das ist auch heute noch so!“ Die nächste Tour steht Ende März an, vorher veröffentlichen Scooter ein neues Album. „Open your Mind and your Trousers“ erscheint am 22. März.

Halt mal, öffne deinen Geist und die Hose? Was ist das denn für ein absurder Album-Titel? H. P. findet seine Titel meistens zufällig. „Ich mache mir immer Notizen, wenn ich was witzig finde.“ Seine Texte sind immer mit Augenzwinkern, dafür oft ohne Sinn, erklärt er.

Seine enge Freundin, die Hamburger Unternehmerin Ulrike Krages, liebt ihn auch dafür: „H.P. ist für mich Kunst im öffentlichen Raum. Das Überraschende an ihm ist, dass er wie kaum ein anderer Star traditionelle Werte lebt. Er ist ein wahrer Freund!“

Apropos traditionell: Im Sommer heiratet H. P. seine Freundin Sara (22): „Wir werden mit Freunden und Familie ordentlich und gebührend feiern“, sagte er der MOPO. Und feiern, das kann der Mann ja. Seinen Geburtstag wird er heute im kleineren Kreis, aber sicher nicht bieder zelebrieren. Na dann: Döp döp döp! (miri)