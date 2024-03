Geschmacklos oder gedankenlos? „Murder on the Dancefloor“ im Bataclan

Fehlte Sophie Ellis-Bextor da das Taktgefühl? Die britische Sängerin erlebt gerade eine unerwartete Erfolgswelle und ist derzeit wieder auf Tour. Auch im Pariser Theater Bataclan machte sie mit ihrem Hit „Murder on the Dancefloor“ („Mord auf der Tanzfläche“) Halt – in dem Theater, wo 2015 zahlreiche Konzertbesucher ihr Leben bei den Pariser Terroranschlägen verloren.

Die britische Sängerin Sophie Ellis-Bextor sorgte für einen äußerst seltsamen Moment, als sie am Dienstag bei einem Konzert im Pariser Theater Bataclan ihren Hit „Murder on the Dancefloor“ anstimmte. „Das ist für all diejenigen, die jemals hier im Bataclan getanzt haben. Das ist ,Murder on the Dancefloor‘“, rief die 44-Jährige ihrem Publikum laut „Daily Mail“ entgegen. Und das, obwohl ihre Fans auf eben jener Tanzfläche standen, wo vor fast zehn Jahren Jahre 90 Menschen getötet wurden.

„Murder on the Dancefloor“ in Schauplatz der Pariser Anschläge

Am 13. November 2015 stürmten islamistische Attentäter im Zuge einer Anschlagsreihe in Paris ein Konzert der US-amerikanischen Rockband Eagles of Death Metal, welches im Bataclan stattfand. Die Attentäter eröffneten das Feuer auf die Konzertbesucher, 90 Menschen starben. Insgesamt ermordeten die Terroristen an diesem Tag 130 Menschen.

Ellis-Bextor sei es wichtig der Vergangenheit zu gedenken, bevor sie ein Lied mit dem Namen „Murder on the Dancefloor“ anstimmt, erklärt sich die Sängerin bei ihrem Konzert. „Murder on the Dancefloor“ sei kein bösartiges Lied. „Das Ziel des Songs ist es, genau wie dieser Ort, Freude und Musik auf die Tanzfläche zu bringen“, so die 44-Jährige laut „Daily Mail“. Während des Intros rief sie schließlich noch: „I love you, Paris!“

„Murder on the Dancefloor“ erschien ursprünglich bereits im Jahr 2001. Mehr als zwei Jahrzehnte später kletterte der Pop-Song nun erneut in die internationalen Charts, nachdem er als Soundtrack in dem neuen Film „Saltburn“ erschien. (mwi)