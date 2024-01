„Yeah! Yeah! Januar!“: Tickets für die Indie-Lieblinge August August zu gewinnen

Vor zwei Jahren hat das Duo aus Hamburg und Berlin in Indie-Kreisen zum ersten Mal so richtig für Aufsehen gesorgt: Damals kam die Platte „Liebe in Zeiten des Neoliberalismus“ raus – und dreampoppige Songs wie „Kaputt + Kein Hunger“ oder „Die Katze weiß, wann sie verloren hat“ fanden ihren Weg in die Playlisten und Radiostationen. Und in die Herzen der Fans.

Jetzt wird die Geschichte von August August weitererzählt, denn es steht ein neues Album an. Aufgenommen wurde es im vergangenen Sommer mit Produzent Peter Jem Seifert, der auch schon mit Miles und Udo Lindenberg gearbeitet hat. Einen ersten Vorgeschmack darauf wird es am kommenden Mittwoch (10.1.) geben, wenn die Band – Sängerin Kathrin Ost und Gitarrist David Hirst werden live unterstützt von Schlagzeugerin Annemarie van den Born und Bassist Gregor Sonnenberg – im Häkken auf dem Kiez zu Gast ist.

August August gehen auf „Ich hoffe du weinst“-Tour

Es ist der Auftakt ihrer „Ich hoffe du weinst“-Tour. Und auf Instagram haben August August verraten, dass es eine Menge neue Songs gebe. „Geheimes Zeug. Spielen wir auch!“

Häkken: 10.1., 20 Uhr, 17 Euro

