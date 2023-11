US-Rocklegenden kündigen Konzert in Hamburg an

Erst im Juli vergangenen Jahres brachten sie ihre Fans beim Stadtpark Open Air zum Jubeln und Mitsingen – nun kündigen Toto ihr nächstes Hamburg-Konzert an. Am 25. Juni 2024 spielen die Rock-Legenden ihre Klassiker wie „Africa“ und „Hold The Line“ wieder in auf der Freilichtbühne in Winterhude.

Beim Nachschlag zur seit 2022 laufenden „The Dogz of Oz“-Welttournee spielen die Kalifornier um Ausnahme-Gitarrist Steve Lukather sieben Open-Air-Konzerte in Deutschland. Tickets gibt‘s ab Mittwoch, 8. November um 10 Uhr im Presale auf eventim.de.

Mit mehr als 40 Millionen verkauften Alben, sechs Grammys und unkaputtbaren Radio-Dauerbrennern wie „Rosanna“, Africa“ und „Hold The Line“ sind Toto eine der erfolgreichsten Bands der Rockgeschichte. 21 Longplayer hat die Band seit ihrer Gründung 1976 bereits veröffentlicht. Gitarrist Lukather ist als gefragter Studio-Musiker sogar an schätzungsweise 1000 bis 1500 Alben beteiligt, spielte unter anderem auf Michael Jacksons „Thriller“. (mp)

Stadtpark Open Air: 25.6.2024, 19 Uhr, Saarlandstr. 71, Tickets ab 8.11., 10 Uhr auf eventim.de.