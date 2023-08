Tocotronic und Thees Uhlmann im Stadtpark: Die Hamburger Darlings kommen!

Das letzte Tocotronic-Konzert im Stadtpark vor fast genau einem Jahr sorgte für absolute Verzückung. Die Band spielte ausschließlich ältere Songs – die MOPOP-Autorin schrieb: „Es war einer dieser magischen Momente: Das richtige Konzert am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Eines, von dem man sich noch länger erzählen wird und bei dem sich manch einer grämen wird, nicht dabei gewesen zu sein.“ Die Messlatte für das Konzert nun am Samstag (19.8., 19 Uhr, 60 Euro) ist also ziemlich hoch – aber irgendwie ist jedes Tocotronic-Konzert in Hamburg auch ein Selbstgänger, oder? Dieses Mal liegt der Fokus nicht auf den frühen „The Hamburg Years“, sondern die Tour ist nach ihrem neuesten Album „Nie wieder Krieg“ benannt, auf dem sich auch einige Hits wie „Jugend ohne Gott gegen Faschismus“, „Ich hasse es hier“ oder „Hoffnung“ befinden. Teil des Abend ist übrigens auch der andere Hamburg-Darling Thees Uhlmann, er spielt den Support.

Jetzt noch Tickets für die Tocos und Theesi gewinnen!

Für die Show verlosen wir 1×2 Tickets. Dafür einfach eine Mail mit dem Betreff „Tocotronic“ an [email protected] senden und folgende Frage beantworten: Wie heißt das aktuelle Album? Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 18.8., 14 Uhr. Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH, AGB: mopo.de/gewinnspiel-agb