Streaming-Gigant mit Shanty-Songs: Was Nathan Evans bald in Hamburg vorhat

796.243.707 Millionen Streams! Allein auf Spotify sind Nathan Evans „Wellerman“ und dessen Remix dabei, in absehbarer Zukunft die 800-Millionen-Marke zu knacken. Wahnsinn! Mit seiner Coverversion des traditionellen Sea-Shanty-Songs hat er 2021 einen weltweiten Hype um Seemannslieder ausgelöst. Aber natürlich singt er auch eigene Songs. Und mit denen kommt er im März nach Hamburg.

„Ich hätte nie gedacht, dass die Musik jemals mein Beruf wird und ich damit berühmt werden könnte“, sagte Nathan Evans 2021 im MOPOP-Interview. Er sei da durch „Wellerman“ einfach so reingerutscht – bis dahin hatte er als Postbote gearbeitet. „Das Shanty-Ding habe ich nur gemacht, weil jemand aus meiner Community danach gefragt hatte. Die Musik, die ich mag und machen will, ist aber Pop und Folk an Gitarre und Klavier.“

Nathan Evans: Neuer Song „Heather On The Hill“

Und genau das macht er jetzt auch. Anfang des Jahres hat er „Heather On The Hill“ rausgebracht, eine Pop-Folk-Nummer im Evans-Style, ein Song über seine große Liebe und das in Schottland weit verbreitete Heidekraut (englisch: heather). Mehr als 4,5 Millionen Mal wurde das Lied seitdem gestreamt – wieder ein Hit.

Bei seinem Fabrik-Konzert wird es natürlich beides geben, neue Stücke und den Überhit „Wellerman“. Aber Achtung: Ohrwurmgefahr!

Fabrik: 1.3., 20 Uhr, 41 Euro

„Yeah! Yeah! Januar!“: Tickets für Nathan Evans zu gewinnen

Im Rahmen unseres Gewinnspiels „Yeah! Yeah! Januar!“ verlosen wir auf dem MOPOP-Instagram-Kanal @mopophamburg ab Donnerstagmittag 1 x 2 Tickets fürs Konzert von Nathan Evans