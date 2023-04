Stefanie Hempel: Sie schüttelte dem König die Hand!

… und Ostern feiert die Beatles-Expertin George Harrison in der Fabrik und im Stream

Sie hat den Segen von ganz oben! Als vergangene Woche King Charles III. Hamburg einen Besuch abstatte, war es Stefanie Hempel und ihre Band The Silver Spoons (mit Billy King und Ben Barritt), die das musikalische Programm beim Empfang des britischen Königspaares im Schuppen 52 lieferte.

Die Lieder aus den Hamburg-Jahren der Beatles waren vom Palast ausdrücklich gewünscht. Charles und Gattin Camilla wiegten beim Zuschauen nicht nur ihre Hüften, sondern bedankten sich bei den Musikern auf der Bühne höchstpersönlich. „Ein unvergessliches Erlebnis“, resümiert Hempel über den aufregenden Tag. „Die Freundlichkeit, Nahbarkeit und gleichzeitig große Würde haben mich wirklich schwer beeindruckt. Auch dass er gleich mit dem Händedruck in eine intensive Unterhaltung gegangen ist, von seiner Liebe zu den Beatles erzählte und mich nach meiner Arbeit fragte.“

Foto: Steven Haberland Lifegoal: Stefanie Hempel schüttelte König Charles III. bei seinem Hamburg-Besuch die Hand. Mit ihrer Band The Silver Spoons spielte sie für ihn und seine Gattin Camilla Beatles-Songs aus deren Hamburg-Zeit.

Hempel ist die Erfinderin der musikalischen Beatles-Tour in Hamburg. Schon seit 13 Jahren führt sie – bewaffnet mit ihrer Ukulele – Fans und Touristen durch St. Pauli auf den Spuren der Fab Four. Selbst Beatles-Fan seit Kindheitstagen lässt sie keine Gelegenheit aus, um das musikalische Erbe ihrer Lieblingsband in Hamburg erlebbar zu machen. Nach dem großartigen Paul-McCartney-Tribute-Konzert zu dessen 80. Geburtstag im Juni 2022, ist am Ostersonntag mit George Harrison († 2001) der „stille Beatle“ an der Reihe. Die „Celebrating George!“-Show kommt mit etwas Verspätung: Der Gitarrist ist bereits am 25. Februar postum 80 geworden.

Ganz so still wird’s beim Konzert nicht zugehen: „Georges ruhige, spirituelle Seite wird Teil des Abends sein, genauso wie seine Liebe zum lauten Rock’n’Roll“, so die Expertin. Sowieso sei ihr wichtig, dass die Vielschichtigkeit und Schönheit seines musikalischen Werks auf die Bühne gebracht wird, aber sie auch seinem Spirit und seinem Wesen gerecht werden. Mit viel Liebe, Würde und viel Humor. Mit Harrison verbindet Hempel viel: „Die Beatles sind für mich wie eine innere Familie, eine Seelen-Familie, meine Schutzengel. Und George erinnert mich immer wieder daran – manchmal ermahnt er mich auch –, nach innen zu schauen, durchzuatmen, im Moment bewusst zu leben.“ Sie charakterisiert Harrison als „ewig Suchenden, nach einem spirituellen Glückszustand, nach Erleuchtung und Liebe, nach der perfekten Melodie, dem perfekten Solo. Auf der einen Seite leise, weise und tief, auf der anderen Seite unglaublich schlagfertig, witzig, manchmal mürrisch und sehr weltlich.“

Mit „Here Comes The Sun“, „Something“, „My Sweet Lord“ und „While My Guitar Gently Weeps“ hat er ein paar der wunderschönsten Songs der Popmusikgeschichte geschrieben.

„Celebrating George!“: in der Fabrik mit Gästen wie Heinz Rudolph Kunze, Annett Louisan, Inga Rumpf & Co.

Bei der Hommage an ihn in der Fabrik sind KünstlerInnen wie Heinz Rudolf Kunze, Inga Rumpf, Annett Louisan, Stoppok, Gustav Peter Wöhler, Abi Wallenstein und die drei Newcomer Michel von Wussow, Phil Siemers und Symøn mit dabei. Das Konzert ist längst ausverkauft. Der Knaller: Es wird einen kostenlosen Livestream geben, so dass alle Beatles-Fans die Sause von Zuhause verfolgen können.

Fabrik: 9.4., 20 Uhr (ausverkauft), kostenfreier Stream unter hamburg-tourismus.de/beatles