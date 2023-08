Remmidemmi auf der Trabrennbahn: Peter Fox, Deichkind, Cro, Fettes Brot & Co. spielen – MOPOP verlost Tickets

Der Sommer mag sich verabschieden, der Hamburger Kultursommer nimmt auf der Trabrennbahn Bahrenfeld jedoch noch einmal Fahrt auf – und wie: Mit Solo-Könnern wie Peter Fox und Cro, den Feierbiestern von Deichkind und einem Abschied, der jetzt schon ein wenig melancholisch stimmt. Einige der Konzerte sind schon ausverkauft – zum Glück verlost MOPOP noch ein paar Tickets!

AnnenMayKantereit machen heute den Auftakt in Bahrenfeld, Einlass ist ab 17.30 Uhr. Foto: Martin Lamberty

„Es ist Abend und wir sitzen bei mir“: So lautet der Titel des im März erschienenen Albums von AnnenMayKantereit. Für den Start in die Open-Air-Woche(n) auf der Trabrennbahn müsste das wohl umgeschrieben werden. Nix ist es mit Stubenhocken und dem guten Gespräch zu zweit. Es geht raus nach Bahrenfeld, ob nun mit Bus, Bahn oder Bike, und dort sorgen besagte AnnenMayKantereit heute für den Auftakt des sommerlichen Schlussspurts, nicht nur was das warme Wetter angeht, sondern auch und vor allem in puncto Open-Air-Konzerte im großen Rahmen. Einlass ist 17.30 Uhr, Start um 19 Uhr.

Deichkind machen morgen Party in Bahrenfeld, auch für ihr ausverkauftes Konzert haben wir noch eine Ticket-Verlosung. Foto: Benjakon

Es ist Abend und wir trinken viel Bier: Schon morgen wird die Schlagzahl direkt erhöht, dann nämlich schlüpfen Deichkind in die Bühnenklamotten, öffnen die Fässer mit der Aufschrift „Abfahrt“ und proklamieren den „Aufstand im Schlaraffenland“. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Showbeginn etwa zwei Stunden später. Ebenso wie AMK am Tag zuvor ist auch das Deichkind-Konzert bereits ausverkauft. Wer jedoch auf die Homepage des Hamburger Kultursommers klickt, dem springt der Ticket-Link für 2024 ins Auge. Für den 30. August des kommenden Jahres haben sich die Deichkinder bereits wieder eingeloggt.

Cro spielt am 31. August auf der Trabrennbahn. Foto: Sol Vianini

Und so geht es weiter auf der Trabrennbahn: Am 31. August ist Lord Helmchen, the one and only Cro, Star des Abends. Dessen Album „11:11“ ist kürzlich erschienen, bereits sein zweites in weniger als zwei Jahren, neben Hits wie „Traum“ und „Unendlichkeit“ gibt es ganz sicher auch neues Material daraus zu hören.

Auf Abschied stehen die Zeichen am 1. und 2. September, dann nämlich laden Fettes Brot gleich zweimal zum großen Showdown vor dem Eintritt in den Vorruhestand. Zweimal noch feiern, zweimal noch durchdrehen – und leise das eine oder andere Tränchen verdrücken, dann segeln König Boris, Björn Beton und Dokter Renz in den Sonnenuntergang. Kaum zu glauben, aber das soll es dann gewesen sein mit den Broten. Farewell, ihr Nordisch-Natürlichen, es war eine geile Zeit.

Peter Fox schließt den Kreis des Kultursommers auf der Trabrennbahn. Er spielt am 4. September – wir verlosen noch ein paar Tickets! Foto: Felix Broede

Für angemessene Trauerarbeit sorgt im Anschluss und zum Abschluss der Berliner Mega-Comebacker Peter Fox (4.9.). Der hatte sich eine ewig lange Auszeit genommen und war vor einiger Zeit mit seiner Single „Zukunft Pink“ (feat. Inéz) ans Tageslicht zurückgekehrt – und groovt und schmoovt heuer, als wäre er nie weggewesen. In diesem Sinne: Ab nach Bahrenfeld!

Kultursommer auf der Trabrennbahn: alle Infos unter hamburgerkultursommer.de

