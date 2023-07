Sie ist eine Ikone der „Generation Z“, begeisterte vor dem Fernsehbildschirm Massen und geht jetzt auf ihre erste eigene Stadiontour: Die Influencerin und Sängerin Shirin David („Gib ihm“) ist ein Phänomen. Im November kommt die „Du liebst mich nicht“-Künstlerin in die Barclays Arena.

Ihren Durchbruch erlangte die 28-jährige Hamburgerin auf YouTube. Dort hat sie seit 2014 2,8 Millionen Abonnenten gesammelt. Darauf folgte der musikalische Erfolg: Zum Beispiel an der Seite von Ado Kojo mit „Du liebst mich nicht“ oder mit ihrem Song „Gib ihm“. Schon lange vor der Veröffentlichung ihres ersten Albums „Supersize“ stand sie so auf dem ersten Platz der deutschen Charts.

Bald beginnt der Vorverkauf zu David’s Station-Tour

Zudem sitzt sie in der „DSDS“-Jury und erhielt bereits einen Bambi. Kein Wunder, dass ihr zweites, im November 2021 erschienenes Album „Bitches brauchen Rap“ erneut die Charts stürmte.

Nun also die große Stadiontour – und die führt sie am 23. November in die Barclays Arena. Am 12. Juli beginnt der Vorverkauf. Und die gute Resonanz auf Social Media zeigt: Schnell sein lohnt sich. (prei)