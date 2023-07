Rockröhre und Revolverheld: Das geht am Wochenende im Stadtpark

Zwei fette Shows stehen im Stadtpark auf dem Programm: Am Freitag sind Revolverheld am Start, am Samstag kommt Rockröhre Beth Hart vorbei. Für beide Konzerte gibt’s hier Tickets zu gewinnen.

Beth Hart (51, Foto) macht Musik, seit sie quasi denken kann. Schon im Kindergarten-Alter spielt die US-amerikanische Blues-Rockerin Klavier. Sie studiert später an einer Musikhochschule und sogar in einer Castingshow versucht sie sich! Mit dem Erfolg gehen dann leider auch Alkohol- und Drogenprobleme einher, ihre Alben „Immortal“ (1996) und „Screamin’ For My Supper“ (1999) sind davon geprägt.

Beth Hart: Konzert im Stadtpark in Hamburg

Fest steht, dass die Frau mit der Rockröhre (sie spielte sogar schon mal Janis Joplin in einem Musical!) seitdem ihr Herz auf der Zunge trägt. Schonungslos erzählt sie in ihren Songs, was ihr alles in der Musikbranche widerfahren ist. Ihre neuestes ganz eigenes Album heißt deswegen treffend „War In My Mind“ (2019) – darauf folgte noch „A Tribute To Led Zeppelin“ (2022). Ein Bisschen von alledem wird sicher auch ihre Setlist am Samstag (8.7., 19 Uhr, 57 Euro) im Stadtpark enthalten …

Und am Freitag spielen auch noch die Hamburger Darlings Revolverheld (7.7.) eine ausverkaufte Show im grünen Rund – wie gut, dass wir für beide Shows noch 3×2 Tickets verlosen!

Tickets für Revolverheld und Beth Hart zu gewinnen!

Für die Teilnahme eine Mail mit dem Wunsch-Act im Betreff an [email protected] senden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 7.7., 14 Uhr.

