Pearl Jam gehen auf Welttournee – das sind die Deutschlandtermine

Neues Album, neue Tournee – die Grunge-Altväter aus Seattle kommen mit „Dark Matter“ auch nach Deutschland.

Die US-Rockband Pearl Jam um Frontmann Eddie Vedder will mit einem neuen Album auf Welttournee gehen. Die Grunge-Rocker kündigten am Dienstag (Ortszeit) den Auftakt ihrer Konzertreise für Anfang Mai im kanadischen Vancouver an. In Europa sind ab Mitte Juni Auftritte in Dublin, Manchester, London, Barcelona, Madrid und Lissabon geplant.

Auch zwei Konzerte auf der Berliner Waldbühne stehen am 2. und 3. Juli auf dem Programm – es sind die einzigen Deutschland-Termine. Mitte November soll die „Dark Matter”-Tour im australischen Sydney enden.

Für den 19. April kündigte die Band ihr 12. Studioalbum „Dark Matter“ an. Es ist das Nachfolgealbum für „Gigaton” aus dem Jahr 2020. Die neuen Aufnahmen seien 2023 innerhalb weniger Wochen im Shangri-La-Studio im kalifornischen Malibu entstanden, teilte die Band mit. Erfolgsproduzent Andrew Watt (Miley Cyrus, Ozzy Osbourne, Iggy Pop) war dabei an Bord. (dpa)