Nation Of Language: Raus aus der Küchendisco, rein ins Uebel & Gefährlich!

So ’ne Pandemie wünscht man ja niemandem – und doch haben Nation Of Language vielleicht sogar ein bisschen „profitiert“ von dieser Zeit, in der nichts ging außer Wackeln im Wohnzimmerclub. Weil das aber nun ja Geschichte ist, geht das Trio aus Brooklyn jetzt endlich auf seine erste große Europa-Club-Tour. Am Freitag ist Start in Berlin, Samstag sind Nation Of Language dann in Hamburg.

„Introduction, Presence“, das erste Album der Indie-Synthpop-Band, ​​​erschien Ende Mai 2020, der Nachfolger „A Way Forward“ dann im November 2021, beide also mittenrein in die Covid-Leere. Küchen-DJs weltweit entdeckten Songs wie „On Division St“, „The Wall And I“, „This Fractured Mind“ und „Across That Fine Line“, sie wurden millionenfach gestreamt. Wer in dieser Zeit zwischen Esstisch und Spülbecken rumhüpfte, machte das (vielleicht) auch zur Musik von Ian Richard Devaney, Aidan Noell und Alex MacKay.

Das Album „Strange Disciple“ kommt Freitag raus

Tanzbar, der Sound neu und frisch und doch so bekannt: Die Band erinnert an New Wave, an Human League, OMD und an New Order. Ian Richard Devaneys Stimme schwebt über den zuckenden Synthie-Sounds – er selbst zuckt über die Bühne.

Am Freitag erscheint das neue Album „Strange Disciple“ (PIAS). Ihre Fans haben Nation Of Language längst mit Singles wie „Sole Obsession“, „Stumbling Still“, „Too Much, Enough“ heiß gemacht. Den Rest wollen sie jetzt auf der Tour für sich gewinnen. Also: nix wie rein in den Club!

Uebel & Gefährlich: 16.9., 19 Uhr, 27,80 Euro

Jetzt Tickets für Nation Of Language im Uebel & Gefährlich gewinnen!

2 x 2 Tickets zu gewinnen! Schicke bis 15.9., 10 Uhr, eine E-Mail mit Betreff „Brooklyn“ an [email protected]. Frage: Wie heißt das neue Album?

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei Teilnahme gelten unsere AGB (mopo.de/gewinnspiel-agb) als akzeptiert.