Mit ’nem Autohändler hat der wenig zu tun: Bulgarian Cartrader im Molotow – jetzt Tickets gewinnen!

Feinster Indie und Anteile aus Elektro, HipHop, Soul, Jazz und ein bisschen unaufdringlichem Balkan-Sound. Und dazu diese unheimlich sanfte Stimme! Bulgarian Cartrader, bürgerlich heißt er Daniel Stoyanov, kommt zwar ursprünglich aus Bulgarien, hat mit einem Autohändler von dort aber eigentlich nichts gemein.

In einem Interview sagte er sogar einmal, dass er keinen einzigen Tag in diesem Job in seinem Heimatland überstehen würde. Viel zu sehr Künstlerseele! Und sowieso: Schon seit er vier Jahre alt ist, lebt er in Deutschland. Aber das Auto-Thema war immer groß in seiner Familie: als Statussymbol, als verbindendes Element, über das man schnacken konnte, bei Gelegenheitsjobs seiner Eltern an der Tankstelle oder auf langen Autofahrten Richtung alte Heimat. Damit ist auch die Sache mit dem Namen geklärt.

Und das Schrauben macht Bulgarian Cartrader nun nicht mit Autos, sondern mit der Musik – und das auf ganz besonders filigrane Weise. Sein Hit „Golden Ropes“ etwa hat bei Spotify schon mehr als 4,5 Millionen Aufrufe – und man fühlt sich beim Hören einfach nur extrem wohl. Dieses Gefühl zieht sich auch durch seine gesamte Playlist und sein Album „Motor Songs“, das er in kompletter Eigenregie erschaffen hat.

Übrigens: Bulgarian Cartrader ist eigentlich schon ein alter Hase im Musikbusiness – er hatte schon mehrere Musikprojekte, Bands und beweist sich auch als Backgroundsänger von Seeed vor einem riesigen Publikum. Dass seine Show in der Molotow Sky Bar ausverkauft ist, ist kein Wunder!

Molotow: 10.11., 20 Uhr, ausverkauft

Jetzt Tickets für die ausverkaufte Show gewinnen!

Für das ausverkaufte Konzert von Bulgarian Cartrader in der Molotow Sky Bar verlosen wir die letzten 2 x 2 Tickets.

Dafür einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Bulgarian Cartrader“ an [email protected] senden und folgende Frage beantworten: Wie heißt der Künstler mit bürgerlichem Namen? Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 9.11., 10 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter

www.mopo.de/gewinnspiel-agb